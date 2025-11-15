Tokenomika pro Black Mirror (MIRROR)

Tokenomika pro Black Mirror (MIRROR)

Zjistěte klíčové informace o Black Mirror (MIRROR), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 22:34:27 (UTC+8)
Black Mirror (MIRROR): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Black Mirror (MIRROR), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 543.61K
Celkový objem:
$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 95.98M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 5.66M
Historické maximum:
$ 0.08779
Historické minimum:
$ 0.005527548814421379
Aktuální cena:
$ 0.005664
Informace o Black Mirror (MIRROR)

The official, onchain expansion of the Black Mirror universe—transforming the iconic TV franchise into an interactive entertainment ecosystem owned, shaped, and driven by its community.

Oficiální webové stránky:
https://www.blackmirrorclub.com/
Bílá kniha:
https://www.blackmirrorclub.com/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x297eb2CD0E0aF48Dd2241D1fe2EAe8D9d5188E87

Tokenomika Black Mirror (MIRROR): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Black Mirror (MIRROR) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů MIRROR, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu MIRROR, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro MIRROR rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMIRROR!

Jak nakupovat MIRROR

Chtěli byste si přidat Black Mirror (MIRROR) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu MIRROR, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Black Mirror (MIRROR)

Analýza historie cen MIRROR pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny MIRROR

Chcete vědět, kam může MIRROR zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen MIRROR kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

