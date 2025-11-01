BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Black Mirror je 0.00966 USD. Sledujte aktualizace cen MIRROR v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MIRROR.

Logo Black Mirror

Kurz Black Mirror(MIRROR)

Aktuální cena 1 MIRROR na USD

$0.00966
+9.98%1D
USD
Graf aktuální ceny Black Mirror (MIRROR)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:59:11 (UTC+8)

Informace o ceně Black Mirror (MIRROR) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00793
Nejnižší za 24 h
$ 0.009669
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00793
$ 0.009669
$ 0.08619121021102388
$ 0.007964296563875654
+3.93%

+9.98%

+4.78%

+4.78%

Cena Black Mirror (MIRROR) v reálném čase je $ 0.00966. Za posledních 24 hodin se MIRROR obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00793 do maxima $ 0.009669, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MIRROR v historii je $ 0.08619121021102388, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.007964296563875654.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MIRROR se za poslední hodinu změnila o +3.93%, za 24 hodin o +9.98% a za posledních 7 dní o +4.78%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Black Mirror (MIRROR)

No.2255

$ 927.14K
$ 93.83K
$ 9.66M
95.98M
1,000,000,000
1,000,000,000
9.59%

BASE

Aktuální tržní kapitalizace Black Mirror je $ 927.14K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 93.83K. Objem v oběhu MIRROR je 95.98M, přičemž celková zásoba je 1000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 9.66M.

Historie cen v USD pro Black Mirror (MIRROR)

Sledujte změny cen Black Mirror pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00087658+9.98%
30 dní$ -0.01314-57.64%
60 dní$ -0.01034-51.70%
90 dní$ -0.01034-51.70%
Změna ceny Black Mirror dnes

Dnes zaznamenal MIRROR změnu o $ +0.00087658 (+9.98%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Black Mirror za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.01314 (-57.64%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Black Mirror za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u MIRROR ke změně o $ -0.01034 (-51.70%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Black Mirror za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.01034 (-51.70%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Black Mirror (MIRROR)?

Podívejte se na stránku Historie cen Black Mirror.

Co je Black Mirror (MIRROR)

The official, onchain expansion of the Black Mirror universe—transforming the iconic TV franchise into an interactive entertainment ecosystem owned, shaped, and driven by its community.

Black Mirror je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Black Mirror investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu MIRRORa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Black Mirror na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Black Mirror a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Black Mirror (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Black Mirror (MIRROR) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Black Mirror (MIRROR) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Black Mirror.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Black Mirror!

Tokenomika pro Black Mirror (MIRROR)

Pochopení tokenomiky Black Mirror (MIRROR) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MIRROR hned teď!

Jak nakupovat Black Mirror (MIRROR)

Snažíte se zjistit, jak koupit Black Mirror? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Black Mirror podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

MIRROR na místní měny

1 Black Mirror(MIRROR) na VND
254.2029
1 Black Mirror(MIRROR) na AUD
A$0.0146832
1 Black Mirror(MIRROR) na GBP
0.0073416
1 Black Mirror(MIRROR) na EUR
0.0083076
1 Black Mirror(MIRROR) na USD
$0.00966
1 Black Mirror(MIRROR) na MYR
RM0.0404754
1 Black Mirror(MIRROR) na TRY
0.4060098
1 Black Mirror(MIRROR) na JPY
¥1.47798
1 Black Mirror(MIRROR) na ARS
ARS$13.8593952
1 Black Mirror(MIRROR) na RUB
0.7765674
1 Black Mirror(MIRROR) na INR
0.8575182
1 Black Mirror(MIRROR) na IDR
Rp160.9999356
1 Black Mirror(MIRROR) na PHP
0.5669454
1 Black Mirror(MIRROR) na EGP
￡E.0.4548894
1 Black Mirror(MIRROR) na BRL
R$0.0518742
1 Black Mirror(MIRROR) na CAD
C$0.013524
1 Black Mirror(MIRROR) na BDT
1.1816112
1 Black Mirror(MIRROR) na NGN
13.9594728
1 Black Mirror(MIRROR) na COP
$37.153809
1 Black Mirror(MIRROR) na ZAR
R.0.1677942
1 Black Mirror(MIRROR) na UAH
0.405237
1 Black Mirror(MIRROR) na TZS
T.Sh.23.6764668
1 Black Mirror(MIRROR) na VES
Bs2.13486
1 Black Mirror(MIRROR) na CLP
$9.09972
1 Black Mirror(MIRROR) na PKR
Rs2.727984
1 Black Mirror(MIRROR) na KZT
5.1002868
1 Black Mirror(MIRROR) na THB
฿0.3112452
1 Black Mirror(MIRROR) na TWD
NT$0.2974314
1 Black Mirror(MIRROR) na AED
د.إ0.0354522
1 Black Mirror(MIRROR) na CHF
Fr0.007728
1 Black Mirror(MIRROR) na HKD
HK$0.0750582
1 Black Mirror(MIRROR) na AMD
֏3.6841308
1 Black Mirror(MIRROR) na MAD
.د.م0.0891618
1 Black Mirror(MIRROR) na MXN
$0.1792896
1 Black Mirror(MIRROR) na SAR
ريال0.036225
1 Black Mirror(MIRROR) na ETB
Br1.4840658
1 Black Mirror(MIRROR) na KES
KSh1.2445944
1 Black Mirror(MIRROR) na JOD
د.أ0.00684894
1 Black Mirror(MIRROR) na PLN
0.0355488
1 Black Mirror(MIRROR) na RON
лв0.0426006
1 Black Mirror(MIRROR) na SEK
kr0.0915768
1 Black Mirror(MIRROR) na BGN
лв0.0162288
1 Black Mirror(MIRROR) na HUF
Ft3.2503002
1 Black Mirror(MIRROR) na CZK
0.2037294
1 Black Mirror(MIRROR) na KWD
د.ك0.00295596
1 Black Mirror(MIRROR) na ILS
0.031395
1 Black Mirror(MIRROR) na BOB
Bs0.0667506
1 Black Mirror(MIRROR) na AZN
0.016422
1 Black Mirror(MIRROR) na TJS
SM0.0886788
1 Black Mirror(MIRROR) na GEL
0.0261786
1 Black Mirror(MIRROR) na AOA
Kz8.8542594
1 Black Mirror(MIRROR) na BHD
.د.ب0.0036225
1 Black Mirror(MIRROR) na BMD
$0.00966
1 Black Mirror(MIRROR) na DKK
kr0.0625002
1 Black Mirror(MIRROR) na HNL
L0.2532852
1 Black Mirror(MIRROR) na MUR
0.4418484
1 Black Mirror(MIRROR) na NAD
$0.1670214
1 Black Mirror(MIRROR) na NOK
kr0.0977592
1 Black Mirror(MIRROR) na NZD
$0.0168084
1 Black Mirror(MIRROR) na PAB
B/.0.00966
1 Black Mirror(MIRROR) na PGK
K0.040572
1 Black Mirror(MIRROR) na QAR
ر.ق0.0350658
1 Black Mirror(MIRROR) na RSD
дин.0.9812628
1 Black Mirror(MIRROR) na UZS
soʻm114.9999816
1 Black Mirror(MIRROR) na ALL
L0.8065134
1 Black Mirror(MIRROR) na ANG
ƒ0.0172914
1 Black Mirror(MIRROR) na AWG
ƒ0.0172914
1 Black Mirror(MIRROR) na BBD
$0.01932
1 Black Mirror(MIRROR) na BAM
KM0.0162288
1 Black Mirror(MIRROR) na BIF
Fr28.23618
1 Black Mirror(MIRROR) na BND
$0.0124614
1 Black Mirror(MIRROR) na BSD
$0.00966
1 Black Mirror(MIRROR) na JMD
$1.546083
1 Black Mirror(MIRROR) na KHR
38.64
1 Black Mirror(MIRROR) na KMF
Fr4.11516
1 Black Mirror(MIRROR) na LAK
209.9999958
1 Black Mirror(MIRROR) na LKR
රු2.9325828
1 Black Mirror(MIRROR) na MDL
L0.1639302
1 Black Mirror(MIRROR) na MGA
Ar43.318338
1 Black Mirror(MIRROR) na MOP
P0.0773766
1 Black Mirror(MIRROR) na MVR
0.147798
1 Black Mirror(MIRROR) na MWK
MK16.712766
1 Black Mirror(MIRROR) na MZN
MT0.617274
1 Black Mirror(MIRROR) na NPR
रु1.3663104
1 Black Mirror(MIRROR) na PYG
68.50872
1 Black Mirror(MIRROR) na RWF
Fr14.03598
1 Black Mirror(MIRROR) na SBD
$0.0795018
1 Black Mirror(MIRROR) na SCR
0.1319556
1 Black Mirror(MIRROR) na SRD
$0.37191
1 Black Mirror(MIRROR) na SVC
$0.084525
1 Black Mirror(MIRROR) na SZL
L0.1670214
1 Black Mirror(MIRROR) na TMT
m0.03381
1 Black Mirror(MIRROR) na TND
د.ت0.02843904
1 Black Mirror(MIRROR) na TTD
$0.0653982
1 Black Mirror(MIRROR) na UGX
Sh33.53952
1 Black Mirror(MIRROR) na XAF
Fr5.4579
1 Black Mirror(MIRROR) na XCD
$0.026082
1 Black Mirror(MIRROR) na XOF
Fr5.4579
1 Black Mirror(MIRROR) na XPF
Fr0.98532
1 Black Mirror(MIRROR) na BWP
P0.1293474
1 Black Mirror(MIRROR) na BZD
$0.0194166
1 Black Mirror(MIRROR) na CVE
$0.918183
1 Black Mirror(MIRROR) na DJF
Fr1.70982
1 Black Mirror(MIRROR) na DOP
$0.6188196
1 Black Mirror(MIRROR) na DZD
د.ج1.2555102
1 Black Mirror(MIRROR) na FJD
$0.0218316
1 Black Mirror(MIRROR) na GNF
Fr83.2692
1 Black Mirror(MIRROR) na GTQ
Q0.0738024
1 Black Mirror(MIRROR) na GYD
$2.0229972
1 Black Mirror(MIRROR) na ISK
kr1.19784

Zdroj Black Mirror

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Black Mirror, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Black Mirror
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Black Mirror

Jakou hodnotu má dnes Black Mirror (MIRROR)?
Aktuální cena MIRROR v USD je 0.00966 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MIRROR v USD?
Aktuální cena MIRROR v USD je $ 0.00966. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Black Mirror?
Tržní kapitalizace MIRROR je $ 927.14K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MIRROR v oběhu?
Objem MIRROR v oběhu je 95.98M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MIRROR?
MIRROR dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.08619121021102388 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MIRROR?
MIRROR dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.007964296563875654 USD.
Jaký je objem obchodování MIRROR?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MIRROR je $ 93.83K USD.
Dosáhne MIRROR letos vyšší ceny?
MIRROR může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMIRROR, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:59:11 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Black Mirror (MIRROR)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

