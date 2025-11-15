Tokenomika pro Mindfak (MINDFAK)

Zjistěte klíčové informace o Mindfak (MINDFAK), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 22:26:09 (UTC+8)
USD

Mindfak (MINDFAK): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Mindfak (MINDFAK), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 491.90K
$ 491.90K
Celkový objem:
$ 690.00M
$ 690.00M
Objem v oběhu:
$ 690.00M
$ 690.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 491.90K
$ 491.90K
Historické maximum:
$ 0.019647
$ 0.019647
Historické minimum:
$ 0.000043784948955273
$ 0.000043784948955273
Aktuální cena:
$ 0.0007129
$ 0.0007129

Informace o Mindfak (MINDFAK)

Mindfak will fak your favourite memecoins and rebuild the trust in Crypto. He doesn't just talk, he walks the walk.

Oficiální webové stránky:
https://mindfak.com
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x78cbec65c55f143a9178b63243119806a659d2ef

Tokenomika Mindfak (MINDFAK): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Mindfak (MINDFAK) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů MINDFAK, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu MINDFAK, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro MINDFAK rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMINDFAK!

Jak nakupovat MINDFAK

Chtěli byste si přidat Mindfak (MINDFAK) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu MINDFAK, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Mindfak (MINDFAK)

Analýza historie cen MINDFAK pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny MINDFAK

Chcete vědět, kam může MINDFAK zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen MINDFAK kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

