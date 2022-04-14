Tokenomika pro MBD Financials (MBD)

Tokenomika pro MBD Financials (MBD)

Zjistěte klíčové informace o MBD Financials (MBD), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o MBD Financials (MBD)

Metaverse Business District (MBD) aims to empower every individual to own and control their financial freedom by creating an intuitive digital cross-chain platform in the metaverse. The project will provide opportunity for every unique individual as well as communities, businesses, and charitable organizations to thrive in a decentralized, photorealistic digital world where equitable services are readily available.

Oficiální webové stránky:
https://mbdfinancials.com
Bílá kniha:
https://docs.mbdfinancials.com/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xaAf449Bf8A33a32575C31BA8CBb90612Dd95aCFa

MBD Financials (MBD): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro MBD Financials (MBD), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 929.97K
$ 929.97K$ 929.97K
Celkový objem:
$ 40.00B
$ 40.00B$ 40.00B
Objem v oběhu:
$ 25.94B
$ 25.94B$ 25.94B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 1.43M
$ 1.43M$ 1.43M
Historické maximum:
$ 0.000688
$ 0.000688$ 0.000688
Historické minimum:
$ 0.000001013727336322
$ 0.000001013727336322$ 0.000001013727336322
Aktuální cena:
$ 0.00003585
$ 0.00003585$ 0.00003585

Tokenomika MBD Financials (MBD): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro MBD Financials (MBD) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů MBD, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu MBD, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro MBD rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMBD!

Jak nakupovat MBD

Chtěli byste si přidat MBD Financials (MBD) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu MBD, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro MBD Financials (MBD)

Analýza historie cen MBD pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny MBD

Chcete vědět, kam může MBD zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen MBD kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.