Tokenomika pro Leeds United FC (LUFC)

Zjistěte klíčové informace o Leeds United FC (LUFC), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Leeds United FC (LUFC)

One $LUFC Fan Token is all you need to access every engagement and participation opportunity available for Leeds United fans. $LUFC Fan Tokens can’t be spent and they will never run out. Every time you use your free $LUFC Fan Token to engage with Leeds United, you’ll earn XP reward points that will allow you to move closer to unlocking rewards which can include club merchandise as well as digital and real-life experiences linked to the club.

Oficiální webové stránky:
https://www.socios.com/fan-tokens/
Block Explorer:
https://chiliscan.com/token/0xF67A8a4299f7EBF0c58DbFb38941D0867f300C30

Leeds United FC (LUFC): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Leeds United FC (LUFC), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 81.15K
$ 81.15K
Celkový objem:
$ 10.00M
$ 10.00M
Objem v oběhu:
$ 3.27M
$ 3.27M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 248.50K
$ 248.50K
Historické maximum:
$ 1.969
$ 1.969
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.02485
$ 0.02485

Tokenomika Leeds United FC (LUFC): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Leeds United FC (LUFC) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů LUFC, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu LUFC, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro LUFC rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuLUFC!

Jak nakupovat LUFC

Chtěli byste si přidat Leeds United FC (LUFC) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu LUFC, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Leeds United FC (LUFC)

Analýza historie cen LUFC pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny LUFC

Chcete vědět, kam může LUFC zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen LUFC kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.