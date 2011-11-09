Tokenomika pro Litecoin (LTC)
Informace o Litecoin (LTC)
Litecoin je kryptoměna fungující na principu peer-to-peer, která umožňuje okamžité platby téměř bez nákladů komukoliv na světě. Litecoin je otevřená globální platební síť, která je plně decentralizovaná bez jakýchkoli centrálních autorit.
Litecoin (LTC): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Litecoin (LTC), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Hloubková struktura tokenu Litecoin (LTC)
Pronikněte hlouběji do způsobu vydávání, alokace a odblokování tokenů LTC. V této části jsou zdůrazněny klíčové aspekty ekonomické struktury tokenu: utilita, pobídky a nabytí.
Issuance Mechanism
- Consensus & Mining: Litecoin (LTC) is issued through a Proof-of-Work (PoW) consensus mechanism, using the Scrypt hashing algorithm. Miners validate transactions and add blocks to the blockchain, receiving newly minted LTC as a block reward plus transaction fees.
- Block Rewards & Halving: The initial block reward was 50 LTC per block. This reward halves every 840,000 blocks (approximately every 4 years). As of the last halving on August 2, 2023, the reward is 25 LTC per block. The next halving is expected in July 2027, reducing the reward to 12.5 LTC per block. This process continues until the maximum supply of 84 million LTC is reached, projected around the year 2142.
Allocation Mechanism
- No Pre-mine or ICO: All LTC in circulation have been or will be distributed solely through mining. There was no pre-mine, ICO, or special allocation to founders or early investors.
- Distribution: As of June 7, 2024, approximately 74.61 million LTC (~88.83% of the maximum supply) are in circulation. The top 10 wallet addresses hold about 11.36 million LTC (~15.22% of circulating supply), with no evidence of superuser privileges or centralized control.
Usage and Incentive Mechanism
- Primary Use Cases:
- Peer-to-Peer Payments: LTC is used as a medium of exchange for fast, low-fee transactions.
- Value Storage: LTC serves as a store of value, similar to Bitcoin but with faster block times and lower fees.
- Incentives:
- Mining Rewards: Miners are incentivized by block rewards and transaction fees.
- No Staking or Delegation: Litecoin does not offer staking or delegated proof-of-stake mechanisms; all incentives are mining-based.
Locking Mechanism
- No Protocol-Level Locking: Litecoin does not implement protocol-level token locking, vesting, or scheduled unlocks. All LTC are either in circulation or will be mined according to the block reward schedule.
- Wallet-Level Control: Users can voluntarily lock LTC in multi-signature wallets or smart contracts for specific use cases, but this is not enforced by the protocol.
Unlocking Time
- Mining Schedule: The only "unlocking" is the gradual release of new LTC through mining, governed by the halving schedule. There are no vesting cliffs, lockups, or scheduled unlocks for any allocation category.
Summary Table: Litecoin Token Economics
|Aspect
|Details
|Issuance
|Proof-of-Work mining, Scrypt algorithm, block rewards halved every 840,000 blocks
|Allocation
|100% via mining; no pre-mine, ICO, or special allocations
|Usage
|Peer-to-peer payments, value storage, miner incentives
|Incentives
|Block rewards and transaction fees for miners
|Locking
|No protocol-level locking or vesting; voluntary wallet-level locks possible
|Unlocking
|New LTC released via mining until max supply (84M) reached (~2142); no vesting unlocks
Additional Insights
- Decentralization: No superuser privileges exist; network security and transaction validation are fully decentralized.
- Concentration: The top 10 addresses hold ~15% of circulating supply, but there is no evidence of centralized control.
- Mining Pools: The top four mining pools control ~76% of the network hashrate, but this reflects pooled, not individual, control.
Circulating Supply (as of July 7, 2025)
- Circulating Supply: ~76.06 million LTC
Conclusion:
Litecoin’s token economics are straightforward and transparent, with all tokens distributed through mining, no protocol-level locking or vesting, and incentives focused on miners. The halving schedule ensures a predictable, decreasing issuance rate, supporting long-term scarcity and value accrual.
Tokenomika Litecoin (LTC): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Litecoin (LTC) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů LTC, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu LTC, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro LTC rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuLTC!
