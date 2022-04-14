Tokenomika pro LinqAI (LNQ)

Tokenomika pro LinqAI (LNQ)

Zjistěte klíčové informace o LinqAI (LNQ), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o LinqAI (LNQ)

LinqAI is at the forefront of blending innovative technology with practical business solutions. Our expertise lies in creating versatile AI adaptable to any business environment, whether it's traditional sectors or the emerging Web3 space.

Oficiální webové stránky:
https://www.linqai.com
Bílá kniha:
https://www.linqai.com/linqprotocol-litepaper.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/address/0xd4f4d0a10bcae123bb6655e8fe93a30d01eebd04

LinqAI (LNQ): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro LinqAI (LNQ), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 11.33M
$ 11.33M$ 11.33M
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 240.61M
$ 240.61M$ 240.61M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 47.10M
$ 47.10M$ 47.10M
Historické maximum:
$ 0.29
$ 0.29$ 0.29
Historické minimum:
$ 0.02182167795848918
$ 0.02182167795848918$ 0.02182167795848918
Aktuální cena:
$ 0.0471
$ 0.0471$ 0.0471

Tokenomika LinqAI (LNQ): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro LinqAI (LNQ) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů LNQ, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu LNQ, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro LNQ rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuLNQ!

Jak nakupovat LNQ

Chtěli byste si přidat LinqAI (LNQ) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu LNQ, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro LinqAI (LNQ)

Analýza historie cen LNQ pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny LNQ

Chcete vědět, kam může LNQ zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen LNQ kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.