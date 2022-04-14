Tokenomika pro Life Crypto (LIFE)

Zjistěte klíčové informace o Life Crypto (LIFE), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Life Crypto (LIFE)

LifeCrypto is an innovative payment network and a new kind of money. LIFE provides flexibility and simplicity to crypto users, allowing for hassle free transactions, using just the username of a receiver to send funds.

Oficiální webové stránky:
https://www.lifecrypto.life/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x6c936D4AE98E6d2172dB18c16C4b601C99918EE6

Life Crypto (LIFE): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Life Crypto (LIFE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 116.48K
Celkový objem:
$ 10.00B
Objem v oběhu:
$ 2.63B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 442.70K
Historické maximum:
$ 0.015601
Historické minimum:
$ 0.000024382260659893
Aktuální cena:
$ 0.00004427
Tokenomika Life Crypto (LIFE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Life Crypto (LIFE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů LIFE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu LIFE, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro LIFE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuLIFE!

Jak nakupovat LIFE

Chtěli byste si přidat Life Crypto (LIFE) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu LIFE, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Life Crypto (LIFE)

Analýza historie cen LIFE pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny LIFE

Chcete vědět, kam může LIFE zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen LIFE kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.