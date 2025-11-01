BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena River je 7.3284 USD. Sledujte aktualizace cen RIVER v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend RIVER.

Více informací o RIVER

Informace o ceně RIVER

Co je to RIVER

Bílá kniha pro RIVER

Oficiální webové stránky RIVER

Tokenomika pro RIVER

Předpověď cen RIVER

Historie RIVER

Průvodce nákupem (RIVER)

Převodník RIVER na fiat měnu

RIVER Spot

RIVER USDT-M Futures

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo River

Kurz River(RIVER)

Aktuální cena 1 RIVER na USD

$7.3284
+2.45%1D
USD
Graf aktuální ceny River (RIVER)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:13:42 (UTC+8)

Informace o ceně River (RIVER) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 6.9722
Nejnižší za 24 h
$ 7.7428
Nejvyšší za 24 h

$ 6.9722
$ 7.7428
$ 10.246419991222751
$ 1.137662800262792
-1.09%

+2.45%

+8.40%

+8.40%

Cena River (RIVER) v reálném čase je $ 7.3284. Za posledních 24 hodin se RIVER obchodoval v rozmezí od minima $ 6.9722 do maxima $ 7.7428, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena RIVER v historii je $ 10.246419991222751, zatímco nejnižší cena v historii je $ 1.137662800262792.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena RIVER se za poslední hodinu změnila o -1.09%, za 24 hodin o +2.45% a za posledních 7 dní o +8.40%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu River (RIVER)

No.254

$ 143.64M
$ 211.56K
$ 732.84M
19.60M
100,000,000
100,000,000
19.60%

ETH

Aktuální tržní kapitalizace River je $ 143.64M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 211.56K. Objem v oběhu RIVER je 19.60M, přičemž celková zásoba je 100000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 732.84M.

Historie cen v USD pro River (RIVER)

Sledujte změny cen River pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.175252+2.45%
30 dní$ +4.8351+193.92%
60 dní$ +6.8284+1,365.68%
90 dní$ +6.8284+1,365.68%
Změna ceny River dnes

Dnes zaznamenal RIVER změnu o $ +0.175252 (+2.45%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny River za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ +4.8351 (+193.92%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny River za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u RIVER ke změně o $ +6.8284 (+1,365.68%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny River za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +6.8284 (+1,365.68%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům River (RIVER)?

Podívejte se na stránku Historie cen River.

Co je River (RIVER)

River is building a chain-abstraction stablecoin system that enables cross-chain collateral, yield, and liquidity—all without bridging. Powered by the omni-CDP stablecoin satUSD, users can earn, leverage, and scale across different ecosystems natively.

River je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich River investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu RIVERa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o River na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na River a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny River (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít River (RIVER) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva River (RIVER) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro River.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny River!

Tokenomika pro River (RIVER)

Pochopení tokenomiky River (RIVER) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu RIVER hned teď!

Jak nakupovat River (RIVER)

Snažíte se zjistit, jak koupit River? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit River podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

RIVER na místní měny

1 River(RIVER) na VND
192,846.846
1 River(RIVER) na AUD
A$11.139168
1 River(RIVER) na GBP
5.569584
1 River(RIVER) na EUR
6.302424
1 River(RIVER) na USD
$7.3284
1 River(RIVER) na MYR
RM30.705996
1 River(RIVER) na TRY
308.012652
1 River(RIVER) na JPY
¥1,121.2452
1 River(RIVER) na ARS
ARS$10,514.202048
1 River(RIVER) na RUB
589.130076
1 River(RIVER) na INR
650.542068
1 River(RIVER) na IDR
Rp122,139.951144
1 River(RIVER) na PHP
430.103796
1 River(RIVER) na EGP
￡E.345.094356
1 River(RIVER) na BRL
R$39.353508
1 River(RIVER) na CAD
C$10.25976
1 River(RIVER) na BDT
896.409888
1 River(RIVER) na NGN
10,590.124272
1 River(RIVER) na COP
$28,186.12566
1 River(RIVER) na ZAR
R.127.294308
1 River(RIVER) na UAH
307.42638
1 River(RIVER) na TZS
T.Sh.17,961.761832
1 River(RIVER) na VES
Bs1,619.5764
1 River(RIVER) na CLP
$6,903.3528
1 River(RIVER) na PKR
Rs2,069.54016
1 River(RIVER) na KZT
3,869.248632
1 River(RIVER) na THB
฿236.121048
1 River(RIVER) na TWD
NT$225.641436
1 River(RIVER) na AED
د.إ26.895228
1 River(RIVER) na CHF
Fr5.86272
1 River(RIVER) na HKD
HK$56.941668
1 River(RIVER) na AMD
֏2,794.905192
1 River(RIVER) na MAD
.د.م67.641132
1 River(RIVER) na MXN
$136.015104
1 River(RIVER) na SAR
ريال27.4815
1 River(RIVER) na ETB
Br1,125.862092
1 River(RIVER) na KES
KSh944.191056
1 River(RIVER) na JOD
د.أ5.1958356
1 River(RIVER) na PLN
26.968512
1 River(RIVER) na RON
лв32.318244
1 River(RIVER) na SEK
kr69.473232
1 River(RIVER) na BGN
лв12.311712
1 River(RIVER) na HUF
Ft2,465.786748
1 River(RIVER) na CZK
154.555956
1 River(RIVER) na KWD
د.ك2.2424904
1 River(RIVER) na ILS
23.8173
1 River(RIVER) na BOB
Bs50.639244
1 River(RIVER) na AZN
12.45828
1 River(RIVER) na TJS
SM67.274712
1 River(RIVER) na GEL
19.859964
1 River(RIVER) na AOA
Kz6,717.138156
1 River(RIVER) na BHD
.د.ب2.74815
1 River(RIVER) na BMD
$7.3284
1 River(RIVER) na DKK
kr47.414748
1 River(RIVER) na HNL
L192.150648
1 River(RIVER) na MUR
335.201016
1 River(RIVER) na NAD
$126.708036
1 River(RIVER) na NOK
kr74.163408
1 River(RIVER) na NZD
$12.751416
1 River(RIVER) na PAB
B/.7.3284
1 River(RIVER) na PGK
K30.77928
1 River(RIVER) na QAR
ر.ق26.602092
1 River(RIVER) na RSD
дин.744.418872
1 River(RIVER) na UZS
soʻm87,242.843184
1 River(RIVER) na ALL
L611.848116
1 River(RIVER) na ANG
ƒ13.117836
1 River(RIVER) na AWG
ƒ13.117836
1 River(RIVER) na BBD
$14.6568
1 River(RIVER) na BAM
KM12.311712
1 River(RIVER) na BIF
Fr21,420.9132
1 River(RIVER) na BND
$9.453636
1 River(RIVER) na BSD
$7.3284
1 River(RIVER) na JMD
$1,172.91042
1 River(RIVER) na KHR
29,313.6
1 River(RIVER) na KMF
Fr3,121.8984
1 River(RIVER) na LAK
159,313.040292
1 River(RIVER) na LKR
රු2,224.755672
1 River(RIVER) na MDL
L124.362948
1 River(RIVER) na MGA
Ar32,862.74412
1 River(RIVER) na MOP
P58.700484
1 River(RIVER) na MVR
112.12452
1 River(RIVER) na MWK
MK12,678.86484
1 River(RIVER) na MZN
MT468.28476
1 River(RIVER) na NPR
रु1,036.528896
1 River(RIVER) na PYG
51,973.0128
1 River(RIVER) na RWF
Fr10,648.1652
1 River(RIVER) na SBD
$60.312732
1 River(RIVER) na SCR
100.105944
1 River(RIVER) na SRD
$282.1434
1 River(RIVER) na SVC
$64.1235
1 River(RIVER) na SZL
L126.708036
1 River(RIVER) na TMT
m25.6494
1 River(RIVER) na TND
د.ت21.5748096
1 River(RIVER) na TTD
$49.613268
1 River(RIVER) na UGX
Sh25,444.2048
1 River(RIVER) na XAF
Fr4,140.546
1 River(RIVER) na XCD
$19.78668
1 River(RIVER) na XOF
Fr4,140.546
1 River(RIVER) na XPF
Fr747.4968
1 River(RIVER) na BWP
P98.127276
1 River(RIVER) na BZD
$14.730084
1 River(RIVER) na CVE
$696.56442
1 River(RIVER) na DJF
Fr1,297.1268
1 River(RIVER) na DOP
$469.457304
1 River(RIVER) na DZD
د.ج952.472148
1 River(RIVER) na FJD
$16.562184
1 River(RIVER) na GNF
Fr63,170.808
1 River(RIVER) na GTQ
Q55.988976
1 River(RIVER) na GYD
$1,534.713528
1 River(RIVER) na ISK
kr908.7216

Zdroj River

Pokud chcete se podrobněji seznámit s River, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka River
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně River

Jakou hodnotu má dnes River (RIVER)?
Aktuální cena RIVER v USD je 7.3284 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena RIVER v USD?
Aktuální cena RIVER v USD je $ 7.3284. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace River?
Tržní kapitalizace RIVER je $ 143.64M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem RIVER v oběhu?
Objem RIVER v oběhu je 19.60M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) RIVER?
RIVER dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 10.246419991222751 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) RIVER?
RIVER dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 1.137662800262792 USD.
Jaký je objem obchodování RIVER?
Aktuální 24hodinový objem obchodování RIVER je $ 211.56K USD.
Dosáhne RIVER letos vyšší ceny?
RIVER může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenRIVER, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:13:42 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se River (RIVER)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod RIVER na USD

Částka

RIVER
RIVER
USD
USD

1 RIVER = 7.3284 USD

Obchodujte RIVER

RIVER/USDT
$7.3284
+2.52%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

