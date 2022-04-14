Tokenomika pro KulaDAO (KULA)

Tokenomika pro KulaDAO (KULA)

Zjistěte klíčové informace o KulaDAO (KULA), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o KulaDAO (KULA)

KulaDAO is a blockchain-based governance platform focused on enabling sustainable economic development by aligning stakeholder agreements through smart contracts. By leveraging decentralized technology, KulaDAO fosters transparency, accountability, and equitable participation in projects that create real-world impact.

Oficiální webové stránky:
https://kula.com
Bílá kniha:
https://doc.clickup.com/9014378514/p/h/8cmt00j-14774/d45f6e42fd26600
Block Explorer:
https://subnets.avax.network/c-chain/address/0x99F2BDf00ACd067c65A79a0b6A3914C555196EA4

KulaDAO (KULA): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro KulaDAO (KULA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celkový objem:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Objem v oběhu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 4.07B
$ 4.07B$ 4.07B
Historické maximum:
$ 0.94755
$ 0.94755$ 0.94755
Historické minimum:
$ 0.10766194258798904
$ 0.10766194258798904$ 0.10766194258798904
Aktuální cena:
$ 0.40737
$ 0.40737$ 0.40737

Tokenomika KulaDAO (KULA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro KulaDAO (KULA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů KULA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu KULA, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro KULA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuKULA!

Historie cen pro KulaDAO (KULA)

Analýza historie cen KULA pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny KULA

Chcete vědět, kam může KULA zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen KULA kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.