Tokenomika pro Kroma (KRO)
Informace o Kroma (KRO)
As Asia’s leading Layer 2 solution built on the Superchain and backed by Wemade, Kroma is the first OP Stack rollup with an active fault-proof system utilizing zkEVM, will transition to a universal ZK Rollup once the generation of ZK proofs becomes more cost-efficient and faster — using its original modular ZK backend library, Tachyon, and plans to push for a gamified Web3 experience, leveraging its strengths in gaming, consumer applications, the Asian market, and technical capabilities to foster true universal Web3 adoption.
Kroma (KRO): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Kroma (KRO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Kroma (KRO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Kroma (KRO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů KRO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu KRO, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro KRO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuKRO!
Jak nakupovat KRO
Chtěli byste si přidat Kroma (KRO) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu KRO, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.
Historie cen pro Kroma (KRO)
Analýza historie cen KRO pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.
Předpověď ceny KRO
Chcete vědět, kam může KRO zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen KRO kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.
Koupit Kroma (KRO)
Částka
1 KRO = 0.003152 USD