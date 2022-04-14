Tokenomika pro Kroma (KRO)

Zjistěte klíčové informace o Kroma (KRO), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Kroma (KRO)

As Asia’s leading Layer 2 solution built on the Superchain and backed by Wemade, Kroma is the first OP Stack rollup with an active fault-proof system utilizing zkEVM, will transition to a universal ZK Rollup once the generation of ZK proofs becomes more cost-efficient and faster — using its original modular ZK backend library, Tachyon, and plans to push for a gamified Web3 experience, leveraging its strengths in gaming, consumer applications, the Asian market, and technical capabilities to foster true universal Web3 adoption.

Oficiální webové stránky:
https://kroma.network/
Bílá kniha:
https://docs.kroma.network/
Block Explorer:
https://blockscout.kroma.network/

Kroma (KRO): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Kroma (KRO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 3.15M
$ 3.15M$ 3.15M
Historické maximum:
$ 0.12
$ 0.12$ 0.12
Historické minimum:
$ 0.000999986827910333
$ 0.000999986827910333$ 0.000999986827910333
Aktuální cena:
$ 0.003152
$ 0.003152$ 0.003152

Tokenomika Kroma (KRO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Kroma (KRO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů KRO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu KRO, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro KRO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuKRO!

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.