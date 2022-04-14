Tokenomika pro Koma Inu (KOMA)

Zjistěte klíčové informace o Koma Inu (KOMA), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Koma Inu (KOMA)

Koma Inu, son of Shib and protector of BNB, is a dog themed token built around community driven decentralization and charity. He’s here to make BNB great again.

Oficiální webové stránky:
https://komabnb.com
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xd5eaAaC47bD1993d661bc087E15dfb079a7f3C19

Koma Inu (KOMA): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Koma Inu (KOMA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 12.17M
$ 12.17M
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 493.51M
$ 493.51M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 24.65M
$ 24.65M
Historické maximum:
$ 0.2022
$ 0.2022
Historické minimum:
$ 0.002571199651579896
$ 0.002571199651579896
Aktuální cena:
$ 0.02465
$ 0.02465

Tokenomika Koma Inu (KOMA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Koma Inu (KOMA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů KOMA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu KOMA, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro KOMA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuKOMA!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.