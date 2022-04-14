Tokenomika pro KOLZ (KOLZ)

Zjistěte klíčové informace o KOLZ (KOLZ), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o KOLZ (KOLZ)

KOLZ is a cutting-edge Web3 platform designed to bridge the gap between leading influencers in the cryptocurrency space, known as Key Opinion Leaders (KOLs), and their followers. By leveraging Sensay’s advanced AI-powered replication technology, KOLZ enables influencers to create digital replicas of themselves, allowing their followers unprecedented access to their knowledge, strategies, and insights. The KOLZ token is the primary utility token of this ecosystem, offering unique features and benefits for both users and influencers.

https://kolz.chat/
https://docs.kolz.chat/
https://etherscan.io/address/0x288741b45ad4042f7b124e38b53cec5e9cca0376

KOLZ (KOLZ): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro KOLZ (KOLZ), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celkový objem:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Objem v oběhu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 526.40K
$ 526.40K$ 526.40K
Historické maximum:
$ 0.0018898
$ 0.0018898$ 0.0018898
Historické minimum:
$ 0.000030379678630476
$ 0.000030379678630476$ 0.000030379678630476
Aktuální cena:
$ 0.00005264
$ 0.00005264$ 0.00005264

Tokenomika KOLZ (KOLZ): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro KOLZ (KOLZ) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů KOLZ, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu KOLZ, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro KOLZ rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuKOLZ!

Jak nakupovat KOLZ

Chtěli byste si přidat KOLZ (KOLZ) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu KOLZ, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro KOLZ (KOLZ)

Analýza historie cen KOLZ pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny KOLZ

Chcete vědět, kam může KOLZ zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen KOLZ kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.