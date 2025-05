KMNO

Kamino is a first-of-its-kind DeFi protocol that unifies Lending, Liquidity, and Leverage into a single, secure DeFi product suite.

JménoKMNO

PoziceNo.376

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.43%

Objem v oběhu1,560,958,923

Max. objem10,000,000,000

Celkový objem9,999,983,001.852362

Poměr v oběhu0.156%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.24778699299861312,2024-12-15

Nejnižší cena0.019443669036248168,2024-08-05

Veřejný blockchainSOL

PředstaveníKamino is a first-of-its-kind DeFi protocol that unifies Lending, Liquidity, and Leverage into a single, secure DeFi product suite.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.