Zjistěte klíčové informace o Karrat (KARRAT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Karrat (KARRAT)

The KARRAT Protocol is a set of smart contracts and other modules enabling users to generate in-game playable characters from NFTs, aiming to bridge the world between web3 and gaming while also unlocking the future of conversational AI chatbots to the masses. My Pet Hooligan, the first game to integrate $KARRAT and the KARRAT Protocol, is a highly anticipated social-action game in Early Access (Pre-Alpha) release on EPIC Games.

Oficiální webové stránky:
https://www.karratcoin.com/
Bílá kniha:
https://docs.karratcoin.com/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xAcd2c239012D17BEB128B0944D49015104113650

Karrat (KARRAT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Karrat (KARRAT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 23.84M
$ 23.84M
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 353.69M
$ 353.69M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 67.40M
$ 67.40M
Historické maximum:
$ 1.3297
$ 1.3297
Historické minimum:
$ 0.030300711023323768
$ 0.030300711023323768
Aktuální cena:
$ 0.0674
$ 0.0674

Tokenomika Karrat (KARRAT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Karrat (KARRAT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů KARRAT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu KARRAT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro KARRAT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuKARRAT!

Jak nakupovat KARRAT

Chtěli byste si přidat Karrat (KARRAT) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu KARRAT, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Karrat (KARRAT)

Analýza historie cen KARRAT pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny KARRAT

Chcete vědět, kam může KARRAT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen KARRAT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.