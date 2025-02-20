Tokenomika pro Kaito (KAITO)

Tokenomika pro Kaito (KAITO)

Zjistěte klíčové informace o Kaito (KAITO), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Kaito (KAITO)

Kaito AI is building an AI-powered InfoFi network that enables the market to redistribute attention and capital more efficiently while rewarding all participants.

Oficiální webové stránky:
https://yaps.kaito.ai/
Bílá kniha:
https://docs.kaito.ai/
Block Explorer:
https://basescan.org/token/0x98d0baa52b2D063E780DE12F615f963Fe8537553

Kaito (KAITO): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Kaito (KAITO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 299.27M
$ 299.27M$ 299.27M
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 241.39M
$ 241.39M$ 241.39M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 1.24B
$ 1.24B$ 1.24B
Historické maximum:
$ 2.9293
$ 2.9293$ 2.9293
Historické minimum:
$ 0.6712827631571182
$ 0.6712827631571182$ 0.6712827631571182
Aktuální cena:
$ 1.2398
$ 1.2398$ 1.2398

Hloubková struktura tokenu Kaito (KAITO)

Pronikněte hlouběji do způsobu vydávání, alokace a odblokování tokenů KAITO. V této části jsou zdůrazněny klíčové aspekty ekonomické struktury tokenu: utilita, pobídky a nabytí.

Overview

Kaito AI’s token (KAITO) is designed to incentivize ecosystem growth, reward contributors, and ensure long-term alignment among stakeholders. The token economics are structured around clear issuance, allocation, usage, incentive, locking, and unlocking mechanisms.

Issuance Mechanism

  • Cliff Unlocks: All major allocations use a "cliff" mechanism, where tokens are released either instantly at a specific date or in scheduled monthly unlocks after a set period.
  • Long-Term Distribution: The majority of tokens are distributed over several years, with the unlocking schedule extending from 2025 through 2029.

Allocation Mechanism

Allocation Category% of Total SupplyDescription / Purpose
Ecosystem & Network Growth32.2%Grants, marketing, incentives, and other initiatives
Core Contributors25%Reserved for Kaito’s core team and contributors
Foundation10%For sustainable development and long-term growth of the Foundation
Initial Community & Ecosystem Claim10%Rewards for early community members and ecosystem partners
Early Backers8.3%Allocated to Kaito’s early investors
Long-term Creator Incentives7.5%Reserved for rewarding creators over the long-term
Liquidity Incentives5%To bootstrap and incentivize liquidity
Binance Hodler2%Special allocation for Binance holders

Usage and Incentive Mechanism

  • Ecosystem Growth: Tokens are used to fund grants, marketing, and network incentives, directly supporting the expansion and utility of the Kaito platform.
  • Creator and Community Rewards: Dedicated allocations incentivize high-quality content creation and active participation, aligning with Kaito’s mission to aggregate and reward valuable web3 insights.
  • Core Contributors: Ensures long-term commitment from the team and key contributors.
  • Liquidity Incentives: Designed to encourage liquidity provision and healthy market activity.

Locking Mechanism

  • Cliff Vesting: Most allocations are subject to cliff vesting, meaning tokens are locked until a specific date, after which they are released either instantly or in monthly tranches.
  • No Continuous Locking: There is no evidence of continuous or dynamic locking; all mechanisms are based on scheduled cliff unlocks.

Unlocking Time

Allocation CategoryUnlock StartUnlock EndUnlock TypeNotes
Ecosystem & Network Growth2026-02-202029-01-20MonthlyGradual monthly unlocks
Core Contributors2026-02-202029-01-20MonthlyGradual monthly unlocks
Foundation2025-02-202029-01-20Cliff/MonthlySome instant, some monthly
Initial Community & Ecosystem Claim2025-02-202025-02-20InstantOne-time unlock
Early Backers2026-02-202029-01-20MonthlyGradual monthly unlocks
Long-term Creator Incentives2025-08-202029-01-20Cliff/MonthlySome instant, some monthly
Liquidity Incentives2025-02-202025-02-20InstantOne-time unlock
Binance Hodler2025-02-202025-02-20InstantOne-time unlock

Summary Table

Category% SupplyUnlock StartUnlock EndUnlock TypeDescription/Purpose
Ecosystem & Network Growth32.2%2026-02-202029-01-20MonthlyGrants, incentives, marketing
Core Contributors25%2026-02-202029-01-20MonthlyTeam and key contributors
Foundation10%2025-02-202029-01-20Cliff/MonthlyFoundation growth and sustainability
Initial Community & Ecosystem10%2025-02-202025-02-20InstantEarly community and partners
Early Backers8.3%2026-02-202029-01-20MonthlyEarly investors
Long-term Creator Incentives7.5%2025-08-202029-01-20Cliff/MonthlyCreator rewards
Liquidity Incentives5%2025-02-202025-02-20InstantLiquidity bootstrapping
Binance Hodler2%2025-02-202025-02-20InstantBinance user rewards

Additional Notes

  • No Continuous Emissions: All unlocks are scheduled, with no ongoing inflation or emissions.
  • Incentive Alignment: The structure is designed to align incentives for long-term growth, ecosystem health, and active participation.
  • Transparency: The unlocking schedule and allocation breakdown provide transparency and predictability for all stakeholders.

Conclusion

KAITO’s token economics are built around a transparent, multi-year vesting and unlocking schedule, with allocations targeting ecosystem growth, contributor incentives, and community engagement. The use of cliff and monthly unlocks, combined with clear allocation purposes, aims to foster sustainable development and minimize risks of sudden supply shocks.

Tokenomika Kaito (KAITO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Kaito (KAITO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů KAITO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu KAITO, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro KAITO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuKAITO!

Jak nakupovat KAITO

Chtěli byste si přidat Kaito (KAITO) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu KAITO, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Kaito (KAITO)

Analýza historie cen KAITO pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny KAITO

Chcete vědět, kam může KAITO zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen KAITO kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.