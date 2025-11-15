Tokenomika pro JDcom (JDON)

Zjistěte klíčové informace o JDcom (JDON), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 21:46:55 (UTC+8)
USD

JDcom (JDON): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro JDcom (JDON), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 889.08K
Celkový objem:
$ 30.09K
Objem v oběhu:
$ 30.09K
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 889.08K
Historické maximum:
$ 36.9
Historické minimum:
$ 29.27896150186318
Aktuální cena:
$ 29.55
Informace o JDcom (JDON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Oficiální webové stránky:
https://app.ondo.finance/assets/jdon
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xdeB6B89088cA9B7d7756087c8a0F7C6DF46f319C

Tokenomika JDcom (JDON): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro JDcom (JDON) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů JDON, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu JDON, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro JDON rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuJDON!

