Dnešní aktuální cena JDcom je 32.87 USD. Sledujte aktualizace cen JDON v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend JDON.

Více informací o JDON

Informace o ceně JDON

Co je to JDON

Oficiální webové stránky JDON

Tokenomika pro JDON

Předpověď cen JDON

Historie JDON

Průvodce nákupem (JDON)

Logo JDcom

Kurz JDcom(JDON)

Aktuální cena 1 JDON na USD

$32.87
-0.72%1D
USD
Graf aktuální ceny JDcom (JDON)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:55:48 (UTC+8)

Informace o ceně JDcom (JDON) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 32.75
Nejnižší za 24 h
$ 33.23
Nejvyšší za 24 h

$ 32.75
$ 33.23
$ 36.90868486875765
$ 30.590269632126216
-0.55%

-0.72%

-1.06%

-1.06%

Cena JDcom (JDON) v reálném čase je $ 32.87. Za posledních 24 hodin se JDON obchodoval v rozmezí od minima $ 32.75 do maxima $ 33.23, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena JDON v historii je $ 36.90868486875765, zatímco nejnižší cena v historii je $ 30.590269632126216.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena JDON se za poslední hodinu změnila o -0.55%, za 24 hodin o -0.72% a za posledních 7 dní o -1.06%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu JDcom (JDON)

No.2186

$ 989.31K
$ 55.62K
$ 989.31K
30.10K
30,097.5861377
ETH

Aktuální tržní kapitalizace JDcom je $ 989.31K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 55.62K. Objem v oběhu JDON je 30.10K, přičemž celková zásoba je 30097.5861377. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 989.31K.

Historie cen v USD pro JDcom (JDON)

Sledujte změny cen JDcom pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.2384-0.72%
30 dní$ -3.92-10.66%
60 dní$ +12.87+64.35%
90 dní$ +12.87+64.35%
Změna ceny JDcom dnes

Dnes zaznamenal JDON změnu o $ -0.2384 (-0.72%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny JDcom za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -3.92 (-10.66%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny JDcom za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u JDON ke změně o $ +12.87 (+64.35%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny JDcom za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +12.87 (+64.35%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům JDcom (JDON)?

Podívejte se na stránku Historie cen JDcom.

Co je JDcom (JDON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

JDcom je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich JDcom investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu JDONa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o JDcom na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na JDcom a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny JDcom (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít JDcom (JDON) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva JDcom (JDON) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro JDcom.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny JDcom!

Tokenomika pro JDcom (JDON)

Pochopení tokenomiky JDcom (JDON) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu JDON hned teď!

Jak nakupovat JDcom (JDON)

Snažíte se zjistit, jak koupit JDcom? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit JDcom podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

JDON na místní měny

1 JDcom(JDON) na VND
864,974.05
1 JDcom(JDON) na AUD
A$49.9624
1 JDcom(JDON) na GBP
24.9812
1 JDcom(JDON) na EUR
28.2682
1 JDcom(JDON) na USD
$32.87
1 JDcom(JDON) na MYR
RM137.7253
1 JDcom(JDON) na TRY
1,381.5261
1 JDcom(JDON) na JPY
¥5,029.11
1 JDcom(JDON) na ARS
ARS$47,294.6708
1 JDcom(JDON) na RUB
2,642.4193
1 JDcom(JDON) na INR
2,920.1708
1 JDcom(JDON) na IDR
Rp547,833.1142
1 JDcom(JDON) na PHP
1,929.1403
1 JDcom(JDON) na EGP
￡E.1,546.5335
1 JDcom(JDON) na BRL
R$176.5119
1 JDcom(JDON) na CAD
C$46.018
1 JDcom(JDON) na BDT
4,020.6584
1 JDcom(JDON) na NGN
47,568.4779
1 JDcom(JDON) na COP
$126,422.9505
1 JDcom(JDON) na ZAR
R.570.2945
1 JDcom(JDON) na UAH
1,378.8965
1 JDcom(JDON) na TZS
T.Sh.80,960.4535
1 JDcom(JDON) na VES
Bs7,264.27
1 JDcom(JDON) na CLP
$30,963.54
1 JDcom(JDON) na PKR
Rs9,232.8543
1 JDcom(JDON) na KZT
17,419.1278
1 JDcom(JDON) na THB
฿1,059.0714
1 JDcom(JDON) na TWD
NT$1,012.0673
1 JDcom(JDON) na AED
د.إ120.6329
1 JDcom(JDON) na CHF
Fr26.296
1 JDcom(JDON) na HKD
HK$255.3999
1 JDcom(JDON) na AMD
֏12,579.349
1 JDcom(JDON) na MAD
.د.م304.0475
1 JDcom(JDON) na MXN
$610.0672
1 JDcom(JDON) na SAR
ريال123.2625
1 JDcom(JDON) na ETB
Br5,069.2114
1 JDcom(JDON) na KES
KSh4,246.4753
1 JDcom(JDON) na JOD
د.أ23.30483
1 JDcom(JDON) na PLN
120.9616
1 JDcom(JDON) na RON
лв144.9567
1 JDcom(JDON) na SEK
kr311.6076
1 JDcom(JDON) na BGN
лв55.5503
1 JDcom(JDON) na HUF
Ft11,059.7689
1 JDcom(JDON) na CZK
693.2283
1 JDcom(JDON) na KWD
د.ك10.05822
1 JDcom(JDON) na ILS
106.8275
1 JDcom(JDON) na BOB
Bs227.1317
1 JDcom(JDON) na AZN
55.879
1 JDcom(JDON) na TJS
SM302.7327
1 JDcom(JDON) na GEL
89.0777
1 JDcom(JDON) na AOA
Kz30,128.3133
1 JDcom(JDON) na BHD
.د.ب12.35912
1 JDcom(JDON) na BMD
$32.87
1 JDcom(JDON) na DKK
kr212.6689
1 JDcom(JDON) na HNL
L865.1384
1 JDcom(JDON) na MUR
1,503.4738
1 JDcom(JDON) na NAD
$567.9936
1 JDcom(JDON) na NOK
kr332.6444
1 JDcom(JDON) na NZD
$57.1938
1 JDcom(JDON) na PAB
B/.32.87
1 JDcom(JDON) na PGK
K138.3827
1 JDcom(JDON) na QAR
ر.ق119.6468
1 JDcom(JDON) na RSD
дин.3,338.9346
1 JDcom(JDON) na UZS
soʻm396,024.0053
1 JDcom(JDON) na ALL
L2,754.8347
1 JDcom(JDON) na ANG
ƒ58.8373
1 JDcom(JDON) na AWG
ƒ58.8373
1 JDcom(JDON) na BBD
$65.74
1 JDcom(JDON) na BAM
KM55.2216
1 JDcom(JDON) na BIF
Fr97,229.46
1 JDcom(JDON) na BND
$42.731
1 JDcom(JDON) na BSD
$32.87
1 JDcom(JDON) na JMD
$5,280.8942
1 JDcom(JDON) na KHR
132,007.8922
1 JDcom(JDON) na KMF
Fr14,002.62
1 JDcom(JDON) na LAK
714,565.2031
1 JDcom(JDON) na LKR
රු10,018.1186
1 JDcom(JDON) na MDL
L555.503
1 JDcom(JDON) na MGA
Ar148,062.915
1 JDcom(JDON) na MOP
P263.2887
1 JDcom(JDON) na MVR
502.911
1 JDcom(JDON) na MWK
MK57,065.9357
1 JDcom(JDON) na MZN
MT2,100.393
1 JDcom(JDON) na NPR
रु4,666.8826
1 JDcom(JDON) na PYG
233,114.04
1 JDcom(JDON) na RWF
Fr47,760.11
1 JDcom(JDON) na SBD
$270.5201
1 JDcom(JDON) na SCR
449.0042
1 JDcom(JDON) na SRD
$1,265.495
1 JDcom(JDON) na SVC
$287.6125
1 JDcom(JDON) na SZL
L570.2945
1 JDcom(JDON) na TMT
m115.045
1 JDcom(JDON) na TND
د.ت96.53919
1 JDcom(JDON) na TTD
$222.5299
1 JDcom(JDON) na UGX
Sh114,519.08
1 JDcom(JDON) na XAF
Fr18,571.55
1 JDcom(JDON) na XCD
$88.749
1 JDcom(JDON) na XOF
Fr18,571.55
1 JDcom(JDON) na XPF
Fr3,352.74
1 JDcom(JDON) na BWP
P441.7728
1 JDcom(JDON) na BZD
$66.0687
1 JDcom(JDON) na CVE
$3,138.7563
1 JDcom(JDON) na DJF
Fr5,817.99
1 JDcom(JDON) na DOP
$2,106.6383
1 JDcom(JDON) na DZD
د.ج4,272.4426
1 JDcom(JDON) na FJD
$74.2862
1 JDcom(JDON) na GNF
Fr285,804.65
1 JDcom(JDON) na GTQ
Q252.1129
1 JDcom(JDON) na GYD
$6,883.6354
1 JDcom(JDON) na ISK
kr4,108.75

Zdroj JDcom

Pokud chcete se podrobněji seznámit s JDcom, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka JDcom
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně JDcom

Jakou hodnotu má dnes JDcom (JDON)?
Aktuální cena JDON v USD je 32.87 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena JDON v USD?
Aktuální cena JDON v USD je $ 32.87. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace JDcom?
Tržní kapitalizace JDON je $ 989.31K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem JDON v oběhu?
Objem JDON v oběhu je 30.10K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) JDON?
JDON dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 36.90868486875765 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) JDON?
JDON dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 30.590269632126216 USD.
Jaký je objem obchodování JDON?
Aktuální 24hodinový objem obchodování JDON je $ 55.62K USD.
Dosáhne JDON letos vyšší ceny?
JDON může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenJDON, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se JDcom (JDON)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

