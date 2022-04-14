Tokenomika pro INI (INI)
Informace o INI (INI)
InitVerse is dedicated to building the next-generation Web3 business infrastructure, led by InitVerse Labs, with core products including: INIChain, a base-layer public blockchain featuring the world’s first TfhEVM, a privacy network combining fully homomorphic encryption with EVM. INISaaS, a development platform integrating AI tools to significantly lower the barrier for DApp creation; INICloud, a decentralized cloud service using $INI for settlement to provide vast computing resources for SaaS; and INI Cloud Mining, a cloud mining platform covering all PoW coin types. Leveraging INIChain’s robust privacy, security, and efficiency, InitVerse empowers the developer community, driving a new era of Web3 business powered by SaaS.
INI (INI): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro INI (INI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika INI (INI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro INI (INI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů INI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu INI, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro INI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuINI!
Jak nakupovat INI
Chtěli byste si přidat INI (INI) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu INI, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.
Historie cen pro INI (INI)
Analýza historie cen INI pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.
Předpověď ceny INI
Chcete vědět, kam může INI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen INI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.