Tokenomika pro Indigo Protocol (INDY)

Zjistěte klíčové informace o Indigo Protocol (INDY), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Indigo Protocol (INDY)

Indigo Protocol is a synthetics protocol for on-chain price exposure to digital and real-world assets, built on Cardano.

Oficiální webové stránky:
https://indigoprotocol.io/
Bílá kniha:
https://indigoprotocol.io/paper
Block Explorer:
https://cardanoscan.io/token/533bb94a8850ee3ccbe483106489399112b74c905342cb1792a797a0494e4459

Indigo Protocol (INDY): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Indigo Protocol (INDY), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 19.37M
Celkový objem:
$ 35.00M
Objem v oběhu:
$ 16.05M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 42.23M
Historické maximum:
$ 3.49
Historické minimum:
$ 0.25998980053675613
Aktuální cena:
$ 1.2067
Tokenomika Indigo Protocol (INDY): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Indigo Protocol (INDY) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů INDY, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu INDY, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro INDY rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuINDY!

Jak nakupovat INDY

Chtěli byste si přidat Indigo Protocol (INDY) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu INDY, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Indigo Protocol (INDY)

Analýza historie cen INDY pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny INDY

Chcete vědět, kam může INDY zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen INDY kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.