Tokenomika pro Illuvium (ILV)

Zjistěte klíčové informace o Illuvium (ILV), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Illuvium (ILV)

Illuvium is a decentralized, NFT collection and auto battler game built on the Ethereum network. Integrated with the hyper-scalable immutable-X layer-two solution, players of Illuvium gain access to zero gas fees for minting or exchanging assets, as well as sub-second transaction times, all with user-maintained custody.

Oficiální webové stránky:
https://illuvium.io/
Bílá kniha:
https://docs.illuvium.io/illuvium-whitepaper
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x767fe9edc9e0df98e07454847909b5e959d7ca0e

Illuvium (ILV): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Illuvium (ILV), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 114.81M
Celkový objem:
--
Objem v oběhu:
$ 6.32M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
--
Historické maximum:
$ 1,924.017
Historické minimum:
$ 9.1222981250739
Aktuální cena:
$ 18.157
Tokenomika Illuvium (ILV): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Illuvium (ILV) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů ILV, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu ILV, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro ILV rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuILV!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.