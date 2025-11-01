BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Ika je 0.01757 USD. Sledujte aktualizace cen IKA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend IKA.

Více informací o IKA

Informace o ceně IKA

Co je to IKA

Bílá kniha pro IKA

Oficiální webové stránky IKA

Tokenomika pro IKA

Předpověď cen IKA

Historie IKA

Logo Ika

Kurz Ika(IKA)

Aktuální cena 1 IKA na USD

-0.17%1D
Graf aktuální ceny Ika (IKA)
Informace o ceně Ika (IKA) (USD)

24hodinová změna ceny:
Nejnižší za 24 h
Nejvyšší za 24 h

-0.46%

-0.16%

-6.70%

-6.70%

Cena Ika (IKA) v reálném čase je $ 0.01757. Za posledních 24 hodin se IKA obchodoval v rozmezí od minima $ 0.01709 do maxima $ 0.01781, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena IKA v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena IKA se za poslední hodinu změnila o -0.46%, za 24 hodin o -0.16% a za posledních 7 dní o -6.70%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Ika (IKA)

SUI

Aktuální tržní kapitalizace Ika je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 58.88K. Objem v oběhu IKA je --, přičemž celková zásoba je 10000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 175.70M.

Historie cen v USD pro Ika (IKA)

Sledujte změny cen Ika pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.00003-0.16%
30 dní$ -0.01825-50.95%
60 dní$ -0.01446-45.15%
90 dní$ -0.01986-53.06%
Změna ceny Ika dnes

Dnes zaznamenal IKA změnu o $ -0.00003 (-0.16%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Ika za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.01825 (-50.95%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Ika za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u IKA ke změně o $ -0.01446 (-45.15%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Ika za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.01986 (-53.06%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Ika (IKA)?

Podívejte se na stránku Historie cen Ika.

Co je Ika (IKA)

Ika is the fastest parallel MPC network, coordinated on Sui.

Ika je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Ika investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu IKAa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Ika na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Ika a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Ika (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Ika (IKA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Ika (IKA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Ika.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Ika!

Tokenomika pro Ika (IKA)

Pochopení tokenomiky Ika (IKA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu IKA hned teď!

Jak nakupovat Ika (IKA)

Snažíte se zjistit, jak koupit Ika? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Ika podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

IKA na místní měny

1 Ika(IKA) na VND
462.35455
1 Ika(IKA) na AUD
A$0.0267064
1 Ika(IKA) na GBP
0.0133532
1 Ika(IKA) na EUR
0.0151102
1 Ika(IKA) na USD
$0.01757
1 Ika(IKA) na MYR
RM0.0736183
1 Ika(IKA) na TRY
0.7384671
1 Ika(IKA) na JPY
¥2.68821
1 Ika(IKA) na ARS
ARS$25.2804188
1 Ika(IKA) na RUB
1.4124523
1 Ika(IKA) na INR
1.5609188
1 Ika(IKA) na IDR
Rp292.8332162
1 Ika(IKA) na PHP
1.0311833
1 Ika(IKA) na EGP
￡E.0.8266685
1 Ika(IKA) na BRL
R$0.0943509
1 Ika(IKA) na CAD
C$0.024598
1 Ika(IKA) na BDT
2.1491624
1 Ika(IKA) na NGN
25.4267769
1 Ika(IKA) na COP
$67.5768555
1 Ika(IKA) na ZAR
R.0.3048395
1 Ika(IKA) na UAH
0.7370615
1 Ika(IKA) na TZS
T.Sh.43.2757885
1 Ika(IKA) na VES
Bs3.88297
1 Ika(IKA) na CLP
$16.55094
1 Ika(IKA) na PKR
Rs4.9352373
1 Ika(IKA) na KZT
9.3110458
1 Ika(IKA) na THB
฿0.5661054
1 Ika(IKA) na TWD
NT$0.5409803
1 Ika(IKA) na AED
د.إ0.0644819
1 Ika(IKA) na CHF
Fr0.014056
1 Ika(IKA) na HKD
HK$0.1365189
1 Ika(IKA) na AMD
֏6.724039
1 Ika(IKA) na MAD
.د.م0.1625225
1 Ika(IKA) na MXN
$0.3260992
1 Ika(IKA) na SAR
ريال0.0658875
1 Ika(IKA) na ETB
Br2.7096454
1 Ika(IKA) na KES
KSh2.2698683
1 Ika(IKA) na JOD
د.أ0.01245713
1 Ika(IKA) na PLN
0.0646576
1 Ika(IKA) na RON
лв0.0774837
1 Ika(IKA) na SEK
kr0.1665636
1 Ika(IKA) na BGN
лв0.0296933
1 Ika(IKA) na HUF
Ft5.9117779
1 Ika(IKA) na CZK
0.3705513
1 Ika(IKA) na KWD
د.ك0.00537642
1 Ika(IKA) na ILS
0.0571025
1 Ika(IKA) na BOB
Bs0.1214087
1 Ika(IKA) na AZN
0.029869
1 Ika(IKA) na TJS
SM0.1618197
1 Ika(IKA) na GEL
0.0476147
1 Ika(IKA) na AOA
Kz16.1044863
1 Ika(IKA) na BHD
.د.ب0.00660632
1 Ika(IKA) na BMD
$0.01757
1 Ika(IKA) na DKK
kr0.1136779
1 Ika(IKA) na HNL
L0.4624424
1 Ika(IKA) na MUR
0.8036518
1 Ika(IKA) na NAD
$0.3036096
1 Ika(IKA) na NOK
kr0.1778084
1 Ika(IKA) na NZD
$0.0305718
1 Ika(IKA) na PAB
B/.0.01757
1 Ika(IKA) na PGK
K0.0739697
1 Ika(IKA) na QAR
ر.ق0.0639548
1 Ika(IKA) na RSD
дин.1.7847606
1 Ika(IKA) na UZS
soʻm211.6866983
1 Ika(IKA) na ALL
L1.4725417
1 Ika(IKA) na ANG
ƒ0.0314503
1 Ika(IKA) na AWG
ƒ0.0314503
1 Ika(IKA) na BBD
$0.03514
1 Ika(IKA) na BAM
KM0.0295176
1 Ika(IKA) na BIF
Fr51.97206
1 Ika(IKA) na BND
$0.022841
1 Ika(IKA) na BSD
$0.01757
1 Ika(IKA) na JMD
$2.8227962
1 Ika(IKA) na KHR
70.5621742
1 Ika(IKA) na KMF
Fr7.48482
1 Ika(IKA) na LAK
381.9565141
1 Ika(IKA) na LKR
රු5.3549846
1 Ika(IKA) na MDL
L0.296933
1 Ika(IKA) na MGA
Ar79.144065
1 Ika(IKA) na MOP
P0.1407357
1 Ika(IKA) na MVR
0.268821
1 Ika(IKA) na MWK
MK30.5034527
1 Ika(IKA) na MZN
MT1.122723
1 Ika(IKA) na NPR
रु2.4945886
1 Ika(IKA) na PYG
124.60644
1 Ika(IKA) na RWF
Fr25.52921
1 Ika(IKA) na SBD
$0.1446011
1 Ika(IKA) na SCR
0.2400062
1 Ika(IKA) na SRD
$0.676445
1 Ika(IKA) na SVC
$0.1537375
1 Ika(IKA) na SZL
L0.3048395
1 Ika(IKA) na TMT
m0.061495
1 Ika(IKA) na TND
د.ت0.05160309
1 Ika(IKA) na TTD
$0.1189489
1 Ika(IKA) na UGX
Sh61.21388
1 Ika(IKA) na XAF
Fr9.92705
1 Ika(IKA) na XCD
$0.047439
1 Ika(IKA) na XOF
Fr9.92705
1 Ika(IKA) na XPF
Fr1.79214
1 Ika(IKA) na BWP
P0.2361408
1 Ika(IKA) na BZD
$0.0353157
1 Ika(IKA) na CVE
$1.6777593
1 Ika(IKA) na DJF
Fr3.10989
1 Ika(IKA) na DOP
$1.1260613
1 Ika(IKA) na DZD
د.ج2.2837486
1 Ika(IKA) na FJD
$0.0397082
1 Ika(IKA) na GNF
Fr152.77115
1 Ika(IKA) na GTQ
Q0.1347619
1 Ika(IKA) na GYD
$3.6795094
1 Ika(IKA) na ISK
kr2.19625

Zdroj Ika

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Ika, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Ika
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Ika

Jakou hodnotu má dnes Ika (IKA)?
Aktuální cena IKA v USD je 0.01757 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena IKA v USD?
Aktuální cena IKA v USD je $ 0.01757. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Ika?
Tržní kapitalizace IKA je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem IKA v oběhu?
Objem IKA v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) IKA?
IKA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) IKA?
IKA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování IKA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování IKA je $ 58.88K USD.
Dosáhne IKA letos vyšší ceny?
IKA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenIKA, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Ika (IKA)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

