Dnešní aktuální cena Naoris Protocol je 0.0479 USD. Sledujte aktualizace cen NAORIS v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend NAORIS.

Kurz Naoris Protocol(NAORIS)

Aktuální cena 1 NAORIS na USD

$0.04791
$0.04791$0.04791
-0.35%1D
USD
Graf aktuální ceny Naoris Protocol (NAORIS)
Informace o ceně Naoris Protocol (NAORIS) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.04545
$ 0.04545$ 0.04545
Nejnižší za 24 h
$ 0.04938
$ 0.04938$ 0.04938
Nejvyšší za 24 h

$ 0.04545
$ 0.04545$ 0.04545

$ 0.04938
$ 0.04938$ 0.04938

--
----

--
----

+0.41%

-0.35%

+4.38%

+4.38%

Cena Naoris Protocol (NAORIS) v reálném čase je $ 0.0479. Za posledních 24 hodin se NAORIS obchodoval v rozmezí od minima $ 0.04545 do maxima $ 0.04938, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena NAORIS v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena NAORIS se za poslední hodinu změnila o +0.41%, za 24 hodin o -0.35% a za posledních 7 dní o +4.38%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Naoris Protocol (NAORIS)

--
----

$ 92.80K
$ 92.80K$ 92.80K

$ 191.60M
$ 191.60M$ 191.60M

--
----

4,000,000,000
4,000,000,000 4,000,000,000

4,000,000,000
4,000,000,000 4,000,000,000

ETH

Aktuální tržní kapitalizace Naoris Protocol je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 92.80K. Objem v oběhu NAORIS je --, přičemž celková zásoba je 4000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 191.60M.

Historie cen v USD pro Naoris Protocol (NAORIS)

Sledujte změny cen Naoris Protocol pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.0001683-0.35%
30 dní$ -0.00641-11.81%
60 dní$ +0.02439+103.74%
90 dní$ +0.00462+10.67%
Změna ceny Naoris Protocol dnes

Dnes zaznamenal NAORIS změnu o $ -0.0001683 (-0.35%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Naoris Protocol za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.00641 (-11.81%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Naoris Protocol za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u NAORIS ke změně o $ +0.02439 (+103.74%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Naoris Protocol za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.00462 (+10.67%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Naoris Protocol (NAORIS)?

Podívejte se na stránku Historie cen Naoris Protocol.

Co je Naoris Protocol (NAORIS)

Naoris Protocol uses post-quantum resilience, real-time system validation and a decentralized trust mesh designed to scale with the internet, securing the digital world.

Naoris Protocol je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Naoris Protocol investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu NAORISa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Naoris Protocol na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Naoris Protocol a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Naoris Protocol (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Naoris Protocol (NAORIS) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Naoris Protocol (NAORIS) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Naoris Protocol.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Naoris Protocol!

Tokenomika pro Naoris Protocol (NAORIS)

Pochopení tokenomiky Naoris Protocol (NAORIS) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu NAORIS hned teď!

Jak nakupovat Naoris Protocol (NAORIS)

Snažíte se zjistit, jak koupit Naoris Protocol? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Naoris Protocol podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

NAORIS na místní měny

1 Naoris Protocol(NAORIS) na VND
1,260.4885
1 Naoris Protocol(NAORIS) na AUD
A$0.072808
1 Naoris Protocol(NAORIS) na GBP
0.036404
1 Naoris Protocol(NAORIS) na EUR
0.041194
1 Naoris Protocol(NAORIS) na USD
$0.0479
1 Naoris Protocol(NAORIS) na MYR
RM0.200701
1 Naoris Protocol(NAORIS) na TRY
2.013237
1 Naoris Protocol(NAORIS) na JPY
¥7.3287
1 Naoris Protocol(NAORIS) na ARS
ARS$68.920436
1 Naoris Protocol(NAORIS) na RUB
3.850681
1 Naoris Protocol(NAORIS) na INR
4.255436
1 Naoris Protocol(NAORIS) na IDR
Rp798.333014
1 Naoris Protocol(NAORIS) na PHP
2.811251
1 Naoris Protocol(NAORIS) na EGP
￡E.2.253695
1 Naoris Protocol(NAORIS) na BRL
R$0.257223
1 Naoris Protocol(NAORIS) na CAD
C$0.06706
1 Naoris Protocol(NAORIS) na BDT
5.859128
1 Naoris Protocol(NAORIS) na NGN
69.319443
1 Naoris Protocol(NAORIS) na COP
$184.230585
1 Naoris Protocol(NAORIS) na ZAR
R.0.831065
1 Naoris Protocol(NAORIS) na UAH
2.009405
1 Naoris Protocol(NAORIS) na TZS
T.Sh.117.980095
1 Naoris Protocol(NAORIS) na VES
Bs10.5859
1 Naoris Protocol(NAORIS) na CLP
$45.1218
1 Naoris Protocol(NAORIS) na PKR
Rs13.454631
1 Naoris Protocol(NAORIS) na KZT
25.384126
1 Naoris Protocol(NAORIS) na THB
฿1.543338
1 Naoris Protocol(NAORIS) na TWD
NT$1.474841
1 Naoris Protocol(NAORIS) na AED
د.إ0.175793
1 Naoris Protocol(NAORIS) na CHF
Fr0.03832
1 Naoris Protocol(NAORIS) na HKD
HK$0.372183
1 Naoris Protocol(NAORIS) na AMD
֏18.33133
1 Naoris Protocol(NAORIS) na MAD
.د.م0.443075
1 Naoris Protocol(NAORIS) na MXN
$0.889024
1 Naoris Protocol(NAORIS) na SAR
ريال0.179625
1 Naoris Protocol(NAORIS) na ETB
Br7.387138
1 Naoris Protocol(NAORIS) na KES
KSh6.188201
1 Naoris Protocol(NAORIS) na JOD
د.أ0.0339611
1 Naoris Protocol(NAORIS) na PLN
0.176272
1 Naoris Protocol(NAORIS) na RON
лв0.211239
1 Naoris Protocol(NAORIS) na SEK
kr0.454092
1 Naoris Protocol(NAORIS) na BGN
лв0.080951
1 Naoris Protocol(NAORIS) na HUF
Ft16.116913
1 Naoris Protocol(NAORIS) na CZK
1.010211
1 Naoris Protocol(NAORIS) na KWD
د.ك0.0146574
1 Naoris Protocol(NAORIS) na ILS
0.155675
1 Naoris Protocol(NAORIS) na BOB
Bs0.330989
1 Naoris Protocol(NAORIS) na AZN
0.08143
1 Naoris Protocol(NAORIS) na TJS
SM0.441159
1 Naoris Protocol(NAORIS) na GEL
0.129809
1 Naoris Protocol(NAORIS) na AOA
Kz43.904661
1 Naoris Protocol(NAORIS) na BHD
.د.ب0.0180104
1 Naoris Protocol(NAORIS) na BMD
$0.0479
1 Naoris Protocol(NAORIS) na DKK
kr0.309913
1 Naoris Protocol(NAORIS) na HNL
L1.260728
1 Naoris Protocol(NAORIS) na MUR
2.190946
1 Naoris Protocol(NAORIS) na NAD
$0.827712
1 Naoris Protocol(NAORIS) na NOK
kr0.484748
1 Naoris Protocol(NAORIS) na NZD
$0.083346
1 Naoris Protocol(NAORIS) na PAB
B/.0.0479
1 Naoris Protocol(NAORIS) na PGK
K0.201659
1 Naoris Protocol(NAORIS) na QAR
ر.ق0.174356
1 Naoris Protocol(NAORIS) na RSD
дин.4.865682
1 Naoris Protocol(NAORIS) na UZS
soʻm577.108301
1 Naoris Protocol(NAORIS) na ALL
L4.014499
1 Naoris Protocol(NAORIS) na ANG
ƒ0.085741
1 Naoris Protocol(NAORIS) na AWG
ƒ0.085741
1 Naoris Protocol(NAORIS) na BBD
$0.0958
1 Naoris Protocol(NAORIS) na BAM
KM0.080472
1 Naoris Protocol(NAORIS) na BIF
Fr141.6882
1 Naoris Protocol(NAORIS) na BND
$0.06227
1 Naoris Protocol(NAORIS) na BSD
$0.0479
1 Naoris Protocol(NAORIS) na JMD
$7.695614
1 Naoris Protocol(NAORIS) na KHR
192.369274
1 Naoris Protocol(NAORIS) na KMF
Fr20.4054
1 Naoris Protocol(NAORIS) na LAK
1,041.304327
1 Naoris Protocol(NAORIS) na LKR
රු14.598962
1 Naoris Protocol(NAORIS) na MDL
L0.80951
1 Naoris Protocol(NAORIS) na MGA
Ar215.76555
1 Naoris Protocol(NAORIS) na MOP
P0.383679
1 Naoris Protocol(NAORIS) na MVR
0.73287
1 Naoris Protocol(NAORIS) na MWK
MK83.159669
1 Naoris Protocol(NAORIS) na MZN
MT3.06081
1 Naoris Protocol(NAORIS) na NPR
रु6.800842
1 Naoris Protocol(NAORIS) na PYG
339.7068
1 Naoris Protocol(NAORIS) na RWF
Fr69.5987
1 Naoris Protocol(NAORIS) na SBD
$0.394217
1 Naoris Protocol(NAORIS) na SCR
0.654314
1 Naoris Protocol(NAORIS) na SRD
$1.84415
1 Naoris Protocol(NAORIS) na SVC
$0.419125
1 Naoris Protocol(NAORIS) na SZL
L0.831065
1 Naoris Protocol(NAORIS) na TMT
m0.16765
1 Naoris Protocol(NAORIS) na TND
د.ت0.1406823
1 Naoris Protocol(NAORIS) na TTD
$0.324283
1 Naoris Protocol(NAORIS) na UGX
Sh166.8836
1 Naoris Protocol(NAORIS) na XAF
Fr27.0635
1 Naoris Protocol(NAORIS) na XCD
$0.12933
1 Naoris Protocol(NAORIS) na XOF
Fr27.0635
1 Naoris Protocol(NAORIS) na XPF
Fr4.8858
1 Naoris Protocol(NAORIS) na BWP
P0.643776
1 Naoris Protocol(NAORIS) na BZD
$0.096279
1 Naoris Protocol(NAORIS) na CVE
$4.573971
1 Naoris Protocol(NAORIS) na DJF
Fr8.4783
1 Naoris Protocol(NAORIS) na DOP
$3.069911
1 Naoris Protocol(NAORIS) na DZD
د.ج6.226042
1 Naoris Protocol(NAORIS) na FJD
$0.108254
1 Naoris Protocol(NAORIS) na GNF
Fr416.4905
1 Naoris Protocol(NAORIS) na GTQ
Q0.367393
1 Naoris Protocol(NAORIS) na GYD
$10.031218
1 Naoris Protocol(NAORIS) na ISK
kr5.9875

Zdroj Naoris Protocol

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Naoris Protocol, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Naoris Protocol
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Naoris Protocol

Jakou hodnotu má dnes Naoris Protocol (NAORIS)?
Aktuální cena NAORIS v USD je 0.0479 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena NAORIS v USD?
Aktuální cena NAORIS v USD je $ 0.0479. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Naoris Protocol?
Tržní kapitalizace NAORIS je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem NAORIS v oběhu?
Objem NAORIS v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) NAORIS?
NAORIS dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) NAORIS?
NAORIS dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování NAORIS?
Aktuální 24hodinový objem obchodování NAORIS je $ 92.80K USD.
Dosáhne NAORIS letos vyšší ceny?
NAORIS může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenNAORIS, kde najdete podrobnější analýzu.
Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

