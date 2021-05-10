Tokenomika pro Internet Computer (ICP)
Informace o Internet Computer (ICP)
The Internet Computer provides the first true “World Computer” that can run any Web 2.0 system or service, and web3 services, entirely on-the-blockchain, including demanding web3 social media, without any need for centralized traditional IT such as cloud computing services. On the Internet Computer, services like social networks can be completely controlled by community DAOs, because they run entirely from the blockchain, with the aim of making users owners and part of the team, and enabling decentralized fundraising and more sophisticated tokenization. The blockchain hosts advanced smart contracts with ground-breaking new features, which include securely serving interactive web experiences directly to end users, processing and storing data with efficiency comparable to traditional IT, and directly creating transactions on other blockchains, such as Bitcoin.
Internet Computer (ICP): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Internet Computer (ICP), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Hloubková struktura tokenu Internet Computer (ICP)
Pronikněte hlouběji do způsobu vydávání, alokace a odblokování tokenů ICP. V této části jsou zdůrazněny klíčové aspekty ekonomické struktury tokenu: utilita, pobídky a nabytí.
Issuance Mechanism
- Initial Supply: The initial total token supply of ICP was 469 million.
- Inflationary Rewards: The total supply has increased to approximately 519 million (as of May 28, 2024) through two main inflationary reward mechanisms:
- Node Provider Rewards: Inflationary ICP rewards are used to compensate node providers, determined by the Network Nervous System (NNS).
- Governance Rewards: ICP holders who stake tokens in neurons and participate in governance receive rewards, which are also inflationary.
Allocation Mechanism
|Allocation Recipient
|% Allocation
|Unlocking Mechanism
|Unlock Start Date
|Unlock Granularity
|Amount per Period
|Unique Unlock Periods
|DFINITY Foundation
|23.86%
|100% unlocked at TGE
|2021-05-10
|instant
|126,684,670
|1
|Team Members
|18%
|100% unlocked at TGE
|2021-05-10
|instant
|95,571,000
|1
|Early Contributors
|9.5%
|100% unlocked at TGE
|2021-05-10
|instant
|50,440,250
|1
|Internet Computer Association
|4.26%
|100% unlocked at TGE
|2021-05-10
|instant
|22,618,470
|1
|Strategic Partnerships
|3.79%
|100% unlocked at TGE
|2021-05-10
|instant
|20,123,005
|1
|Advisors and Other Third-Parties
|2.4%
|100% unlocked at TGE
|2021-05-10
|instant
|12,742,800
|1
|Node Operators
|0.22%
|100% unlocked at TGE
|2021-05-10
|instant
|1,168,090
|1
|Initial Community and Developer
|0.48%
|100% unlocked at TGE
|2021-05-10
|instant
|2,548,560
|1
|Community Airdrop
|0.8%
|1 month cliff, then 12-month vesting
|2021-06-10
|monthly
|4,247,600
|12
|Pre-Sale
|4.96%
|1 month cliff, then 12-month vesting
|2021-06-10
|monthly
|26,335,120
|12
- TGE: Token Generation Event
Usage and Incentive Mechanism
- Governance: ICP is staked in "neurons" via the NNS application. Staked ICP must be locked for a minimum of 6 months and a maximum of 8 years to receive voting power and propose governance changes.
- Voting power is determined by the amount of ICP staked, the length of the dissolve delay (lock period), and the age of the neuron (how long it has been staked).
- Rewards are distributed to neuron holders for participating in governance.
- Network Operations: ICP can be converted into "cycles," which are used to pay for computation and storage on the network (fueling canisters, the Internet Computer's smart contracts).
- Ecosystem Utility: ICP is used in dapps, for NFT purchases, tipping, and other ecosystem activities.
Locking Mechanism
- Staking in Neurons: ICP holders can lock tokens in neurons for governance participation.
- Minimum Lock: 6 months (grants a 1.06x dissolve delay bonus)
- Maximum Lock: 8 years (grants a 2x dissolve delay bonus)
- Age Bonus: Up to 1.25x for neurons locked for 4 years or more
- Neuron Commands: Users can start or stop dissolving (unlocking) at any time, increase the dissolve delay, or disburse ICP once the lock period ends.
Unlocking Time
- Immediate Unlocks: Most allocations (DFINITY Foundation, Team, Early Contributors, etc.) were unlocked 100% at TGE (May 10, 2021).
- Vested Allocations: Community Airdrop and Pre-Sale had a 1-month cliff followed by 12 months of monthly vesting, starting June 10, 2021.
- Staked ICP: Unlocking is determined by the dissolve delay set by the user (6 months to 8 years). Once the dissolve delay reaches zero, the neuron can be disbursed and ICP withdrawn.
Summary Table
|Mechanism
|Details
|Issuance
|Initial supply + inflationary rewards (node provider & governance rewards)
|Allocation
|See detailed table above
|Usage
|Governance (staking, voting), network operations (cycles), ecosystem utility
|Incentives
|Governance rewards, node provider rewards
|Locking
|Neurons: 6 months to 8 years, with dissolve delay and age bonuses
|Unlocking
|TGE for most, 1-month cliff + 12-month vesting for some, user-defined for staked ICP
Key Takeaways:
- ICP's economics are designed to incentivize long-term participation in governance and network operation.
- The locking and unlocking mechanisms are flexible, allowing users to choose their commitment period and corresponding rewards.
- Most tokens were unlocked at launch, with a minority subject to vesting schedules.
- Ongoing inflation supports network security and governance participation.
Tokenomika Internet Computer (ICP): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Internet Computer (ICP) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů ICP, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu ICP, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro ICP rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuICP!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.
Koupit Internet Computer (ICP)
Částka
1 ICP = 5.82 USD