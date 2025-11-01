BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Impossible Cloud Net je 0.26848 USD. Sledujte aktualizace cen ICNT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ICNT.

Kurz Impossible Cloud Net(ICNT)

Aktuální cena 1 ICNT na USD

$0.26824
$0.26824
-16.00%1D
USD
Graf aktuální ceny Impossible Cloud Net (ICNT)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:49:21 (UTC+8)

Informace o ceně Impossible Cloud Net (ICNT) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.25785
$ 0.25785
Nejnižší za 24 h
$ 0.34486
$ 0.34486
Nejvyšší za 24 h

$ 0.25785
$ 0.25785

$ 0.34486
$ 0.34486

--
--

--
--

-1.24%

-16.00%

+13.73%

+13.73%

Cena Impossible Cloud Net (ICNT) v reálném čase je $ 0.26848. Za posledních 24 hodin se ICNT obchodoval v rozmezí od minima $ 0.25785 do maxima $ 0.34486, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena ICNT v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena ICNT se za poslední hodinu změnila o -1.24%, za 24 hodin o -16.00% a za posledních 7 dní o +13.73%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Impossible Cloud Net (ICNT)

--
--

$ 780.17K
$ 780.17K

$ 187.94M
$ 187.94M

--
--

700,000,000
700,000,000

700,000,000
700,000,000

BASE

Aktuální tržní kapitalizace Impossible Cloud Net je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 780.17K. Objem v oběhu ICNT je --, přičemž celková zásoba je 700000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 187.94M.

Historie cen v USD pro Impossible Cloud Net (ICNT)

Sledujte změny cen Impossible Cloud Net pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.0510933-16.00%
30 dní$ +0.02583+10.64%
60 dní$ +0.00346+1.30%
90 dní$ +0.06317+30.76%
Změna ceny Impossible Cloud Net dnes

Dnes zaznamenal ICNT změnu o $ -0.0510933 (-16.00%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Impossible Cloud Net za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ +0.02583 (+10.64%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Impossible Cloud Net za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u ICNT ke změně o $ +0.00346 (+1.30%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Impossible Cloud Net za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.06317 (+30.76%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Impossible Cloud Net (ICNT)?

Podívejte se na stránku Historie cen Impossible Cloud Net.

Co je Impossible Cloud Net (ICNT)

Impossible Cloud Net je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Impossible Cloud Net investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu ICNTa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Impossible Cloud Net na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Impossible Cloud Net a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Impossible Cloud Net (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Impossible Cloud Net (ICNT) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Impossible Cloud Net (ICNT) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Impossible Cloud Net.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Impossible Cloud Net!

Tokenomika pro Impossible Cloud Net (ICNT)

Pochopení tokenomiky Impossible Cloud Net (ICNT) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu ICNT hned teď!

Jak nakupovat Impossible Cloud Net (ICNT)

Snažíte se zjistit, jak koupit Impossible Cloud Net? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Impossible Cloud Net podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

ICNT na místní měny

1 Impossible Cloud Net(ICNT) na VND
7,065.0512
1 Impossible Cloud Net(ICNT) na AUD
A$0.4080896
1 Impossible Cloud Net(ICNT) na GBP
0.2040448
1 Impossible Cloud Net(ICNT) na EUR
0.2308928
1 Impossible Cloud Net(ICNT) na USD
$0.26848
1 Impossible Cloud Net(ICNT) na MYR
RM1.1249312
1 Impossible Cloud Net(ICNT) na TRY
11.2842144
1 Impossible Cloud Net(ICNT) na JPY
¥41.07744
1 Impossible Cloud Net(ICNT) na ARS
ARS$385.1936256
1 Impossible Cloud Net(ICNT) na RUB
21.5831072
1 Impossible Cloud Net(ICNT) na INR
23.8329696
1 Impossible Cloud Net(ICNT) na IDR
Rp4,474.6648768
1 Impossible Cloud Net(ICNT) na PHP
15.7570912
1 Impossible Cloud Net(ICNT) na EGP
￡E.12.6427232
1 Impossible Cloud Net(ICNT) na BRL
R$1.4417376
1 Impossible Cloud Net(ICNT) na CAD
C$0.375872
1 Impossible Cloud Net(ICNT) na BDT
32.8404736
1 Impossible Cloud Net(ICNT) na NGN
387.9750784
1 Impossible Cloud Net(ICNT) na COP
$1,032.614352
1 Impossible Cloud Net(ICNT) na ZAR
R.4.658128
1 Impossible Cloud Net(ICNT) na UAH
11.262736
1 Impossible Cloud Net(ICNT) na TZS
T.Sh.658.0391104
1 Impossible Cloud Net(ICNT) na VES
Bs59.33408
1 Impossible Cloud Net(ICNT) na CLP
$252.90816
1 Impossible Cloud Net(ICNT) na PKR
Rs75.818752
1 Impossible Cloud Net(ICNT) na KZT
141.7520704
1 Impossible Cloud Net(ICNT) na THB
฿8.6504256
1 Impossible Cloud Net(ICNT) na TWD
NT$8.2664992
1 Impossible Cloud Net(ICNT) na AED
د.إ0.9853216
1 Impossible Cloud Net(ICNT) na CHF
Fr0.214784
1 Impossible Cloud Net(ICNT) na HKD
HK$2.0860896
1 Impossible Cloud Net(ICNT) na AMD
֏102.3929024
1 Impossible Cloud Net(ICNT) na MAD
.د.م2.4780704
1 Impossible Cloud Net(ICNT) na MXN
$4.9829888
1 Impossible Cloud Net(ICNT) na SAR
ريال1.0068
1 Impossible Cloud Net(ICNT) na ETB
Br41.2465824
1 Impossible Cloud Net(ICNT) na KES
KSh34.5909632
1 Impossible Cloud Net(ICNT) na JOD
د.أ0.19035232
1 Impossible Cloud Net(ICNT) na PLN
0.9880064
1 Impossible Cloud Net(ICNT) na RON
лв1.1839968
1 Impossible Cloud Net(ICNT) na SEK
kr2.5451904
1 Impossible Cloud Net(ICNT) na BGN
лв0.4510464
1 Impossible Cloud Net(ICNT) na HUF
Ft90.3354656
1 Impossible Cloud Net(ICNT) na CZK
5.6622432
1 Impossible Cloud Net(ICNT) na KWD
د.ك0.08215488
1 Impossible Cloud Net(ICNT) na ILS
0.87256
1 Impossible Cloud Net(ICNT) na BOB
Bs1.8551968
1 Impossible Cloud Net(ICNT) na AZN
0.456416
1 Impossible Cloud Net(ICNT) na TJS
SM2.4646464
1 Impossible Cloud Net(ICNT) na GEL
0.7275808
1 Impossible Cloud Net(ICNT) na AOA
Kz246.0860832
1 Impossible Cloud Net(ICNT) na BHD
.د.ب0.10068
1 Impossible Cloud Net(ICNT) na BMD
$0.26848
1 Impossible Cloud Net(ICNT) na DKK
kr1.7370656
1 Impossible Cloud Net(ICNT) na HNL
L7.0395456
1 Impossible Cloud Net(ICNT) na MUR
12.2802752
1 Impossible Cloud Net(ICNT) na NAD
$4.6420192
1 Impossible Cloud Net(ICNT) na NOK
kr2.7170176
1 Impossible Cloud Net(ICNT) na NZD
$0.4671552
1 Impossible Cloud Net(ICNT) na PAB
B/.0.26848
1 Impossible Cloud Net(ICNT) na PGK
K1.127616
1 Impossible Cloud Net(ICNT) na QAR
ر.ق0.9745824
1 Impossible Cloud Net(ICNT) na RSD
дин.27.2721984
1 Impossible Cloud Net(ICNT) na UZS
soʻm3,196.1899648
1 Impossible Cloud Net(ICNT) na ALL
L22.4153952
1 Impossible Cloud Net(ICNT) na ANG
ƒ0.4805792
1 Impossible Cloud Net(ICNT) na AWG
ƒ0.4805792
1 Impossible Cloud Net(ICNT) na BBD
$0.53696
1 Impossible Cloud Net(ICNT) na BAM
KM0.4510464
1 Impossible Cloud Net(ICNT) na BIF
Fr784.76704
1 Impossible Cloud Net(ICNT) na BND
$0.3463392
1 Impossible Cloud Net(ICNT) na BSD
$0.26848
1 Impossible Cloud Net(ICNT) na JMD
$42.970224
1 Impossible Cloud Net(ICNT) na KHR
1,073.92
1 Impossible Cloud Net(ICNT) na KMF
Fr114.37248
1 Impossible Cloud Net(ICNT) na LAK
5,836.5216224
1 Impossible Cloud Net(ICNT) na LKR
රු81.5051584
1 Impossible Cloud Net(ICNT) na MDL
L4.5561056
1 Impossible Cloud Net(ICNT) na MGA
Ar1,203.944864
1 Impossible Cloud Net(ICNT) na MOP
P2.1505248
1 Impossible Cloud Net(ICNT) na MVR
4.107744
1 Impossible Cloud Net(ICNT) na MWK
MK464.497248
1 Impossible Cloud Net(ICNT) na MZN
MT17.155872
1 Impossible Cloud Net(ICNT) na NPR
रु37.9738112
1 Impossible Cloud Net(ICNT) na PYG
1,904.06016
1 Impossible Cloud Net(ICNT) na RWF
Fr390.10144
1 Impossible Cloud Net(ICNT) na SBD
$2.2095904
1 Impossible Cloud Net(ICNT) na SCR
3.6674368
1 Impossible Cloud Net(ICNT) na SRD
$10.33648
1 Impossible Cloud Net(ICNT) na SVC
$2.3492
1 Impossible Cloud Net(ICNT) na SZL
L4.6420192
1 Impossible Cloud Net(ICNT) na TMT
m0.93968
1 Impossible Cloud Net(ICNT) na TND
د.ت0.79040512
1 Impossible Cloud Net(ICNT) na TTD
$1.8176096
1 Impossible Cloud Net(ICNT) na UGX
Sh932.16256
1 Impossible Cloud Net(ICNT) na XAF
Fr151.6912
1 Impossible Cloud Net(ICNT) na XCD
$0.724896
1 Impossible Cloud Net(ICNT) na XOF
Fr151.6912
1 Impossible Cloud Net(ICNT) na XPF
Fr27.38496
1 Impossible Cloud Net(ICNT) na BWP
P3.5949472
1 Impossible Cloud Net(ICNT) na BZD
$0.5396448
1 Impossible Cloud Net(ICNT) na CVE
$25.519024
1 Impossible Cloud Net(ICNT) na DJF
Fr47.52096
1 Impossible Cloud Net(ICNT) na DOP
$17.1988288
1 Impossible Cloud Net(ICNT) na DZD
د.ج34.8943456
1 Impossible Cloud Net(ICNT) na FJD
$0.6067648
1 Impossible Cloud Net(ICNT) na GNF
Fr2,314.2976
1 Impossible Cloud Net(ICNT) na GTQ
Q2.0511872
1 Impossible Cloud Net(ICNT) na GYD
$56.2250816
1 Impossible Cloud Net(ICNT) na ISK
kr33.29152

Zdroj Impossible Cloud Net

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Impossible Cloud Net, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Impossible Cloud Net
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Impossible Cloud Net

Jakou hodnotu má dnes Impossible Cloud Net (ICNT)?
Aktuální cena ICNT v USD je 0.26848 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena ICNT v USD?
Aktuální cena ICNT v USD je $ 0.26848. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Impossible Cloud Net?
Tržní kapitalizace ICNT je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem ICNT v oběhu?
Objem ICNT v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) ICNT?
ICNT dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) ICNT?
ICNT dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování ICNT?
Aktuální 24hodinový objem obchodování ICNT je $ 780.17K USD.
Dosáhne ICNT letos vyšší ceny?
ICNT může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenICNT, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:49:21 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Impossible Cloud Net (ICNT)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod ICNT na USD

Částka

ICNT
ICNT
USD
USD

1 ICNT = 0.26848 USD

Obchodujte ICNT

ICNT/USDT
$0.26824
$0.26824
-15.85%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

$110,066.72
$110,066.72

$3,860.89
$3,860.89

$0.02372
$0.02372

$185.55
$185.55

$1.0003
$1.0003

