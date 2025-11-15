Tokenomika pro iShares Gold Trust (IAUON)

Tokenomika pro iShares Gold Trust (IAUON)

Zjistěte klíčové informace o iShares Gold Trust (IAUON), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 21:46:41 (UTC+8)
iShares Gold Trust (IAUON): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro iShares Gold Trust (IAUON), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 9.23M
Celkový objem:
$ 119.52K
Objem v oběhu:
$ 119.52K
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 9.23M
Historické maximum:
$ 82.59
Historické minimum:
$ 66.2823140111318
Aktuální cena:
$ 77.24
Informace o iShares Gold Trust (IAUON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Oficiální webové stránky:
https://app.ondo.finance/assets/iauon
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x4f0CA3df1c2e6b943cf82E649d576ffe7B2fABCF

Tokenomika iShares Gold Trust (IAUON): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro iShares Gold Trust (IAUON) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů IAUON, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu IAUON, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro IAUON rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuIAUON!

Jak nakupovat IAUON

Chtěli byste si přidat iShares Gold Trust (IAUON) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu IAUON, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro iShares Gold Trust (IAUON)

Analýza historie cen IAUON pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny IAUON

Chcete vědět, kam může IAUON zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen IAUON kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.

