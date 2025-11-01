BurzaDEX+
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena iShares Gold Trust je 75.98 USD. Sledujte aktualizace cen IAUON v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend IAUON.

Více informací o IAUON

Informace o ceně IAUON

Co je to IAUON

Oficiální webové stránky IAUON

Tokenomika pro IAUON

Předpověď cen IAUON

Historie IAUON

Průvodce nákupem (IAUON)

Převodník IAUON na fiat měnu

IAUON Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo iShares Gold Trust

Kurz iShares Gold Trust(IAUON)

Aktuální cena 1 IAUON na USD

$75.98
$75.98$75.98
+0.48%1D
USD
Graf aktuální ceny iShares Gold Trust (IAUON)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:55:03 (UTC+8)

Informace o ceně iShares Gold Trust (IAUON) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 74.89
$ 74.89$ 74.89
Nejnižší za 24 h
$ 76.24
$ 76.24$ 76.24
Nejvyšší za 24 h

$ 74.89
$ 74.89$ 74.89

$ 76.24
$ 76.24$ 76.24

$ 82.53676920433921
$ 82.53676920433921$ 82.53676920433921

$ 66.2823140111318
$ 66.2823140111318$ 66.2823140111318

+0.47%

+0.48%

-2.63%

-2.63%

Cena iShares Gold Trust (IAUON) v reálném čase je $ 75.98. Za posledních 24 hodin se IAUON obchodoval v rozmezí od minima $ 74.89 do maxima $ 76.24, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena IAUON v historii je $ 82.53676920433921, zatímco nejnižší cena v historii je $ 66.2823140111318.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena IAUON se za poslední hodinu změnila o +0.47%, za 24 hodin o +0.48% a za posledních 7 dní o -2.63%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu iShares Gold Trust (IAUON)

No.1184

$ 9.08M
$ 9.08M$ 9.08M

$ 55.55K
$ 55.55K$ 55.55K

$ 9.08M
$ 9.08M$ 9.08M

119.51K
119.51K 119.51K

119,510.38727148
119,510.38727148 119,510.38727148

ETH

Aktuální tržní kapitalizace iShares Gold Trust je $ 9.08M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 55.55K. Objem v oběhu IAUON je 119.51K, přičemž celková zásoba je 119510.38727148. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 9.08M.

Historie cen v USD pro iShares Gold Trust (IAUON)

Sledujte změny cen iShares Gold Trust pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.363+0.48%
30 dní$ +3.21+4.41%
60 dní$ +25.98+51.96%
90 dní$ +25.98+51.96%
Změna ceny iShares Gold Trust dnes

Dnes zaznamenal IAUON změnu o $ +0.363 (+0.48%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny iShares Gold Trust za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ +3.21 (+4.41%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny iShares Gold Trust za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u IAUON ke změně o $ +25.98 (+51.96%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny iShares Gold Trust za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +25.98 (+51.96%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům iShares Gold Trust (IAUON)?

Podívejte se na stránku Historie cen iShares Gold Trust.

Co je iShares Gold Trust (IAUON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

iShares Gold Trust je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich iShares Gold Trust investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu IAUONa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o iShares Gold Trust na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na iShares Gold Trust a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny iShares Gold Trust (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít iShares Gold Trust (IAUON) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva iShares Gold Trust (IAUON) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro iShares Gold Trust.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny iShares Gold Trust!

Tokenomika pro iShares Gold Trust (IAUON)

Pochopení tokenomiky iShares Gold Trust (IAUON) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu IAUON hned teď!

Jak nakupovat iShares Gold Trust (IAUON)

Snažíte se zjistit, jak koupit iShares Gold Trust? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit iShares Gold Trust podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

IAUON na místní měny

Zdroj iShares Gold Trust

Pokud chcete se podrobněji seznámit s iShares Gold Trust, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka iShares Gold Trust
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně iShares Gold Trust

Jakou hodnotu má dnes iShares Gold Trust (IAUON)?
Aktuální cena IAUON v USD je 75.98 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena IAUON v USD?
Aktuální cena IAUON v USD je $ 75.98. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace iShares Gold Trust?
Tržní kapitalizace IAUON je $ 9.08M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem IAUON v oběhu?
Objem IAUON v oběhu je 119.51K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) IAUON?
IAUON dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 82.53676920433921 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) IAUON?
IAUON dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 66.2823140111318 USD.
Jaký je objem obchodování IAUON?
Aktuální 24hodinový objem obchodování IAUON je $ 55.55K USD.
Dosáhne IAUON letos vyšší ceny?
IAUON může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenIAUON, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:55:03 (UTC+8)

