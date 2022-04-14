Tokenomika pro Harambe AI (HARAMBEAI)

Tokenomika pro Harambe AI (HARAMBEAI)

Zjistěte klíčové informace o Harambe AI (HARAMBEAI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Harambe AI (HARAMBEAI)

Harambe AI is not just as another meme coin, but as a symbol of innovation and advancement in the digital trading universe.

Oficiální webové stránky:
https://harambetoken.ai
Bílá kniha:
https://harambetoken.ai/harambe-whitepaper.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x5484581038cbf8ef33b7f6daec7a2f01f71db3c2

Harambe AI (HARAMBEAI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Harambe AI (HARAMBEAI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celkový objem:
--
----
Objem v oběhu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
--
----
Historické maximum:
$ 1.17
$ 1.17$ 1.17
Historické minimum:
$ 0.005600586694135568
$ 0.005600586694135568$ 0.005600586694135568
Aktuální cena:
$ 0.00968
$ 0.00968$ 0.00968

Tokenomika Harambe AI (HARAMBEAI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Harambe AI (HARAMBEAI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů HARAMBEAI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu HARAMBEAI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro HARAMBEAI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuHARAMBEAI!

