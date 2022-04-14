Tokenomika pro Gui Inu (GUI)

Tokenomika pro Gui Inu (GUI)

Zjistěte klíčové informace o Gui Inu (GUI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Gui Inu (GUI)

Gui Inu is the top dog community token on Aptos, aimed at incentivizing and rewarding Inventive developments through community grants, fostering a culture of fun vibes, high engagement and camaraderie. A drive to integrate seamlessly across the Aptos ecosystem , supporting the growth of diverse use cases and ensuring continual revitalization within the ecosystem.

Oficiální webové stránky:
http://guiinu.com/
Bílá kniha:
https://guiinu.medium.com/gui-the-story-mission-future-d8a6bcb9c32d
Block Explorer:
https://tracemove.io/coin/0xe4ccb6d39136469f376242c31b34d10515c8eaaa38092f804db8e08a8f53c5b2::assets_v1::EchoCoin002/Gui%20Inu/GUI

Gui Inu (GUI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Gui Inu (GUI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 2.13M
$ 2.13M$ 2.13M
Celkový objem:
$ 777.78B
$ 777.78B$ 777.78B
Objem v oběhu:
$ 555.90B
$ 555.90B$ 555.90B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 2.99M
$ 2.99M$ 2.99M
Historické maximum:
$ 0.0001084
$ 0.0001084$ 0.0001084
Historické minimum:
$ 0.000002991322526676
$ 0.000002991322526676$ 0.000002991322526676
Aktuální cena:
$ 0.00000384
$ 0.00000384$ 0.00000384

Tokenomika Gui Inu (GUI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Gui Inu (GUI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů GUI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu GUI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro GUI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuGUI!

Jak nakupovat GUI

Chtěli byste si přidat Gui Inu (GUI) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu GUI, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Gui Inu (GUI)

Analýza historie cen GUI pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny GUI

Chcete vědět, kam může GUI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen GUI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.