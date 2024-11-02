Tokenomika pro Griffain.com (GRIFFAIN)
Informace o Griffain.com (GRIFFAIN)
Griffain.com (GRIFFAIN): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Griffain.com (GRIFFAIN), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Hloubková struktura tokenu Griffain.com (GRIFFAIN)
Pronikněte hlouběji do způsobu vydávání, alokace a odblokování tokenů GRIFFAIN. V této části jsou zdůrazněny klíčové aspekty ekonomické struktury tokenu: utilita, pobídky a nabytí.
Overview
GRIFFAIN is a Solana-based memecoin and utility token at the core of the Griffain decentralized platform, which coordinates a network of AI agents to facilitate on-chain actions. The token is used to create and manage AI agents for tasks such as token trading, creation, tweet publishing, and on-chain information retrieval.
Issuance Mechanism
- Launch: GRIFFAIN was launched as the first memecoin created by Griffain's network of agents on November 2, 2024.
- Blockchain: It is a Solana-based token.
- Exchange Listings: GRIFFAIN is listed on major exchanges such as Bitget (December 2024) and Kraken (January 2025), indicating broad accessibility and liquidity.
- Initial Distribution: There is no detailed public data available on the initial issuance mechanism (e.g., fair launch, presale, or airdrop), nor on the total supply or emission schedule from the available sources.
Allocation Mechanism
- Allocation Details: There is no explicit breakdown of token allocation (e.g., team, community, investors, ecosystem) in the available data. No allocation table or pie chart has been published in the accessible documentation or exchange listings.
Usage and Incentive Mechanism
- Utility: GRIFFAIN is used to:
- Create and manage AI agents (Personal and Special Agents).
- Enable agents to execute on-chain transactions, retrieve information, and perform specialized tasks.
- Purchase access passes for the Griffain platform, which are required to use the network and its agents.
- Facilitate agent-driven commerce, such as buying NFTs or other digital assets via agent wallets.
- Ecosystem Integration: The token is central to the Griffain ecosystem, powering agent actions and potentially serving as a medium of exchange for agent-driven services.
- Incentives: There is no evidence of staking, yield farming, or direct token-holder rewards (such as dividends or liquidity incentives) in the current documentation.
Locking Mechanism and Unlocking Time
- Locking/Unlocking: There is no available data on any token locking mechanisms, vesting schedules, or unlock events for GRIFFAIN. The absence of such information suggests either a fair launch or that these details have not been publicly disclosed.
- Access Passes: While not a token lock, access to the Griffain platform is gated by the purchase of an access pass, which may be paid for using GRIFFAIN.
Summary Table
|Aspect
|Details
|Issuance Mechanism
|Launched Nov 2, 2024; Solana-based; no detailed emission data available
|Allocation Mechanism
|No public breakdown of allocations (team, community, investors, etc.)
|Usage/Utility
|Powering AI agents, platform access, agent-driven transactions, and commerce
|Incentive Mechanism
|No staking, yield, or direct holder rewards disclosed
|Locking Mechanism
|No vesting, lockup, or unlock schedule information available
|Unlocking Time
|Not disclosed
Additional Context and Limitations
- Transparency: The lack of detailed tokenomics (allocation, vesting, and unlock schedules) is a limitation for investors seeking full transparency.
- Ecosystem Role: GRIFFAIN’s primary value is as a utility token within the Griffain AI agent ecosystem, rather than as a yield-generating or governance asset.
- Future Updates: As the project matures, more detailed tokenomics may be published, especially if the platform expands or undergoes further exchange listings.
Actionable Insight:
If you are considering participating in the GRIFFAIN ecosystem, focus on its utility for agent-driven automation and platform access. For investment purposes, be aware of the current lack of detailed public information on token allocation and unlock schedules, which may affect long-term supply dynamics and price behavior.
Tokenomika Griffain.com (GRIFFAIN): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Griffain.com (GRIFFAIN) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů GRIFFAIN, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu GRIFFAIN, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro GRIFFAIN rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuGRIFFAIN!
Jak nakupovat GRIFFAIN
Chtěli byste si přidat Griffain.com (GRIFFAIN) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu GRIFFAIN, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.
Historie cen pro Griffain.com (GRIFFAIN)
Analýza historie cen GRIFFAIN pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.
Předpověď ceny GRIFFAIN
Chcete vědět, kam může GRIFFAIN zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen GRIFFAIN kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.
Koupit Griffain.com (GRIFFAIN)
Částka
1 GRIFFAIN = 0.04512 USD