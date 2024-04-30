Tokenomika pro GPTVerse (GPTV)

Tokenomika pro GPTVerse (GPTV)

Zjistěte klíčové informace o GPTVerse (GPTV), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o GPTVerse (GPTV)

GPTVerse unifies various AI applications under a single account and payment method, seamlessly managing transactions with blockchain integration. As a Web3 project, GPTVerse is more than just a website, it has a multi-platform structure that includes mobile applications, browser plugins, Metaverse and similar platforms. In addition to bringing together various AI applications, GPTVerse also offers its own AI products to its users. Among its key features is its low-code infrastructure, providing users with the basis for building AI that suits their needs.

Oficiální webové stránky:
https://gptverse.art/
Bílá kniha:
https://docs.gptverse.art/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x1f56efffee38eeeae36cd38225b66c56e4d095a7

GPTVerse (GPTV): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro GPTVerse (GPTV), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
$ 0.00
Celkový objem:
$ 879.00M
$ 879.00M
Objem v oběhu:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 373.58K
$ 373.58K
Historické maximum:
$ 0.05501
$ 0.05501
Historické minimum:
$ 0.000325099414321857
$ 0.000325099414321857
Aktuální cena:
$ 0.000425
$ 0.000425

Tokenomika GPTVerse (GPTV): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro GPTVerse (GPTV) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů GPTV, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu GPTV, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro GPTV rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuGPTV!

Jak nakupovat GPTV

Chtěli byste si přidat GPTVerse (GPTV) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu GPTV, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro GPTVerse (GPTV)

Analýza historie cen GPTV pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny GPTV

Chcete vědět, kam může GPTV zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen GPTV kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.