Tokenomika pro Graphite (GP)

Zjistěte klíčové informace o Graphite (GP), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 22:06:06 (UTC+8)
Graphite (GP): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Graphite (GP), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 8.46M
Celkový objem:
$ 59.34M
Objem v oběhu:
$ 33.66M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 14.91M
Historické maximum:
$ 7.018
Historické minimum:
$ 0.027421874976476645
Aktuální cena:
$ 0.2513
Informace o Graphite (GP)

$GP, also known as Graphite Protocol, is a meme coin closely tied to the Solana ecosystem, managed by the SolportTom team. The project has contributed to platforms like @bonk_fun and @LiveBonk. $GP plays a key role in ecosystem rewards, with the official Twitter regularly sharing updates and partnerships.

Oficiální webové stránky:
https://taiyorobotics.com/
Bílá kniha:
https://solport.gitbook.io/graphite-whitepaper/
Block Explorer:
https://solscan.io/token/31k88G5Mq7ptbRDf3AM13HAq6wRQHXHikR8hik7wPygk

Tokenomika Graphite (GP): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Graphite (GP) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů GP, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu GP, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro GP rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuGP!

Jak nakupovat GP

Chtěli byste si přidat Graphite (GP) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu GP, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Graphite (GP)

Analýza historie cen GP pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny GP

Chcete vědět, kam může GP zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen GP kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

