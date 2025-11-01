Kurz Graphite(GP)
Cena Graphite (GP) v reálném čase je $ 0.4432. Za posledních 24 hodin se GP obchodoval v rozmezí od minima $ 0.3607 do maxima $ 0.4637, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena GP v historii je $ 6.974056528051682, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.027421874976476645.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena GP se za poslední hodinu změnila o +2.30%, za 24 hodin o -5.22% a za posledních 7 dní o -15.91%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace Graphite je $ 14.89M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 50.63K. Objem v oběhu GP je 33.59M, přičemž celková zásoba je 59335025.41787457. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 26.30M.
Sledujte změny cen Graphite pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ -0.023592
|-5.22%
|30 dní
|$ -0.5114
|-53.58%
|60 dní
|$ -1.1215
|-71.68%
|90 dní
|$ -2.5268
|-85.08%
Dnes zaznamenal GP změnu o $ -0.023592 (-5.22%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.
Za posledních 30 dní se cena posunula o $ -0.5114 (-53.58%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.
Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u GP ke změně o $ -1.1215 (-71.68%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.
Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -2.5268 (-85.08%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.
Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Graphite (GP)?
Podívejte se na stránku Historie cen Graphite.
$GP, also known as Graphite Protocol, is a meme coin closely tied to the Solana ecosystem, managed by the SolportTom team. The project has contributed to platforms like @bonk_fun and @LiveBonk. $GP plays a key role in ecosystem rewards, with the official Twitter regularly sharing updates and partnerships.
Graphite je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Graphite investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.
Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu GPa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Graphite na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.
Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Graphite a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.
Jakou hodnotu v USD bude mít Graphite (GP) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Graphite (GP) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Graphite.
Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Graphite!
Pochopení tokenomiky Graphite (GP) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu GP hned teď!
Snažíte se zjistit, jak koupit Graphite? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Graphite podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.
Pokud chcete se podrobněji seznámit s Graphite, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:
|Čas (UTC+8)
|Typ
|Informace
|10-31 05:09:00
|Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
|10-31 01:38:24
|Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
|10-30 11:46:23
|Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
|10-30 07:20:09
|Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
|10-28 21:35:49
|Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
|10-28 14:23:33
|Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %
Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.
