Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Graphite je 0.4432 USD. Sledujte aktualizace cen GP v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend GP.

Více informací o GP

Informace o ceně GP

Co je to GP

Bílá kniha pro GP

Oficiální webové stránky GP

Tokenomika pro GP

Předpověď cen GP

Historie GP

Průvodce nákupem (GP)

Převodník GP na fiat měnu

GP Spot

GP USDT-M Futures

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Graphite

Kurz Graphite(GP)

Aktuální cena 1 GP na USD

$0.4275
$0.4275$0.4275
-5.23%1D
USD
Graf aktuální ceny Graphite (GP)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:53:35 (UTC+8)

Informace o ceně Graphite (GP) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.3607
$ 0.3607$ 0.3607
Nejnižší za 24 h
$ 0.4637
$ 0.4637$ 0.4637
Nejvyšší za 24 h

$ 0.3607
$ 0.3607$ 0.3607

$ 0.4637
$ 0.4637$ 0.4637

$ 6.974056528051682
$ 6.974056528051682$ 6.974056528051682

$ 0.027421874976476645
$ 0.027421874976476645$ 0.027421874976476645

+2.30%

-5.22%

-15.91%

-15.91%

Cena Graphite (GP) v reálném čase je $ 0.4432. Za posledních 24 hodin se GP obchodoval v rozmezí od minima $ 0.3607 do maxima $ 0.4637, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena GP v historii je $ 6.974056528051682, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.027421874976476645.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena GP se za poslední hodinu změnila o +2.30%, za 24 hodin o -5.22% a za posledních 7 dní o -15.91%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Graphite (GP)

No.993

$ 14.89M
$ 14.89M$ 14.89M

$ 50.63K
$ 50.63K$ 50.63K

$ 26.30M
$ 26.30M$ 26.30M

33.59M
33.59M 33.59M

59,335,025.41787457
59,335,025.41787457 59,335,025.41787457

SOL

Aktuální tržní kapitalizace Graphite je $ 14.89M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 50.63K. Objem v oběhu GP je 33.59M, přičemž celková zásoba je 59335025.41787457. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 26.30M.

Historie cen v USD pro Graphite (GP)

Sledujte změny cen Graphite pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.023592-5.22%
30 dní$ -0.5114-53.58%
60 dní$ -1.1215-71.68%
90 dní$ -2.5268-85.08%
Změna ceny Graphite dnes

Dnes zaznamenal GP změnu o $ -0.023592 (-5.22%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Graphite za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.5114 (-53.58%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Graphite za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u GP ke změně o $ -1.1215 (-71.68%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Graphite za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -2.5268 (-85.08%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Graphite (GP)?

Podívejte se na stránku Historie cen Graphite.

Co je Graphite (GP)

$GP, also known as Graphite Protocol, is a meme coin closely tied to the Solana ecosystem, managed by the SolportTom team. The project has contributed to platforms like @bonk_fun and @LiveBonk. $GP plays a key role in ecosystem rewards, with the official Twitter regularly sharing updates and partnerships.

Graphite je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Graphite investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu GPa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Graphite na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Graphite a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Graphite (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Graphite (GP) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Graphite (GP) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Graphite.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Graphite!

Tokenomika pro Graphite (GP)

Pochopení tokenomiky Graphite (GP) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu GP hned teď!

Jak nakupovat Graphite (GP)

Snažíte se zjistit, jak koupit Graphite? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Graphite podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

Zdroj Graphite

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Graphite, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Graphite
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Graphite

Jakou hodnotu má dnes Graphite (GP)?
Aktuální cena GP v USD je 0.4432 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena GP v USD?
Aktuální cena GP v USD je $ 0.4432. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Graphite?
Tržní kapitalizace GP je $ 14.89M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem GP v oběhu?
Objem GP v oběhu je 33.59M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) GP?
GP dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 6.974056528051682 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) GP?
GP dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.027421874976476645 USD.
Jaký je objem obchodování GP?
Aktuální 24hodinový objem obchodování GP je $ 50.63K USD.
Dosáhne GP letos vyšší ceny?
GP může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenGP, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:53:35 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Graphite (GP)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod GP na USD

Částka

GP
GP
USD
USD

1 GP = 0.4432 USD

Obchodujte GP

GP/USDT
$0.4275
$0.4275$0.4275
-4.22%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

