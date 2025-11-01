BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena ZEROBASE je 0.2057 USD. Sledujte aktualizace cen ZBT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ZBT.

Kurz ZEROBASE(ZBT)

Aktuální cena 1 ZBT na USD

$0.2057
+6.74%1D
USD
Graf aktuální ceny ZEROBASE (ZBT)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:23:02 (UTC+8)

Informace o ceně ZEROBASE (ZBT) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.1897
Nejnižší za 24 h
$ 0.2126
Nejvyšší za 24 h

$ 0.1897
$ 0.2126
$ 1.1331922631579274
$ 0.18415111240159893
-1.44%

+6.74%

-21.52%

-21.52%

Cena ZEROBASE (ZBT) v reálném čase je $ 0.2057. Za posledních 24 hodin se ZBT obchodoval v rozmezí od minima $ 0.1897 do maxima $ 0.2126, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena ZBT v historii je $ 1.1331922631579274, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.18415111240159893.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena ZBT se za poslední hodinu změnila o -1.44%, za 24 hodin o +6.74% a za posledních 7 dní o -21.52%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu ZEROBASE (ZBT)

No.560

$ 45.25M
$ 1.45M
$ 205.70M
220.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
22.00%

ETH

Aktuální tržní kapitalizace ZEROBASE je $ 45.25M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 1.45M. Objem v oběhu ZBT je 220.00M, přičemž celková zásoba je 1000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 205.70M.

Historie cen v USD pro ZEROBASE (ZBT)

Sledujte změny cen ZEROBASE pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.012989+6.74%
30 dní$ +0.0057+2.85%
60 dní$ +0.0057+2.85%
90 dní$ +0.0057+2.85%
Změna ceny ZEROBASE dnes

Dnes zaznamenal ZBT změnu o $ +0.012989 (+6.74%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny ZEROBASE za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ +0.0057 (+2.85%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny ZEROBASE za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u ZBT ke změně o $ +0.0057 (+2.85%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny ZEROBASE za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.0057 (+2.85%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům ZEROBASE (ZBT)?

Podívejte se na stránku Historie cen ZEROBASE.

Co je ZEROBASE (ZBT)

ZEROBASE is a decentralized cryptographic infrastructure network that enables verifiable off-chain computation using zero-knowledge proofs (ZKPs) and trusted execution environments (TEEs). It powers products like zkStaking, zkLogin, and ProofYield—bridging institutional DeFi, user privacy, and real-world asset strategies.

ZEROBASE je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich ZEROBASE investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu ZBTa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o ZEROBASE na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na ZEROBASE a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny ZEROBASE (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít ZEROBASE (ZBT) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva ZEROBASE (ZBT) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro ZEROBASE.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny ZEROBASE!

Tokenomika pro ZEROBASE (ZBT)

Pochopení tokenomiky ZEROBASE (ZBT) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu ZBT hned teď!

Jak nakupovat ZEROBASE (ZBT)

Snažíte se zjistit, jak koupit ZEROBASE? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit ZEROBASE podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

ZBT na místní měny

1 ZEROBASE(ZBT) na VND
5,412.9955
1 ZEROBASE(ZBT) na AUD
A$0.312664
1 ZEROBASE(ZBT) na GBP
0.156332
1 ZEROBASE(ZBT) na EUR
0.176902
1 ZEROBASE(ZBT) na USD
$0.2057
1 ZEROBASE(ZBT) na MYR
RM0.861883
1 ZEROBASE(ZBT) na TRY
8.645571
1 ZEROBASE(ZBT) na JPY
¥31.4721
1 ZEROBASE(ZBT) na ARS
ARS$295.121904
1 ZEROBASE(ZBT) na RUB
16.536223
1 ZEROBASE(ZBT) na INR
18.259989
1 ZEROBASE(ZBT) na IDR
Rp3,428.331962
1 ZEROBASE(ZBT) na PHP
12.072533
1 ZEROBASE(ZBT) na EGP
￡E.9.715211
1 ZEROBASE(ZBT) na BRL
R$1.104609
1 ZEROBASE(ZBT) na CAD
C$0.28798
1 ZEROBASE(ZBT) na BDT
25.161224
1 ZEROBASE(ZBT) na NGN
297.252956
1 ZEROBASE(ZBT) na COP
$791.153055
1 ZEROBASE(ZBT) na ZAR
R.3.573009
1 ZEROBASE(ZBT) na UAH
8.629115
1 ZEROBASE(ZBT) na TZS
T.Sh.504.166586
1 ZEROBASE(ZBT) na VES
Bs45.4597
1 ZEROBASE(ZBT) na CLP
$193.7694
1 ZEROBASE(ZBT) na PKR
Rs58.08968
1 ZEROBASE(ZBT) na KZT
108.605486
1 ZEROBASE(ZBT) na THB
฿6.627654
1 ZEROBASE(ZBT) na TWD
NT$6.333503
1 ZEROBASE(ZBT) na AED
د.إ0.754919
1 ZEROBASE(ZBT) na CHF
Fr0.16456
1 ZEROBASE(ZBT) na HKD
HK$1.598289
1 ZEROBASE(ZBT) na AMD
֏78.449866
1 ZEROBASE(ZBT) na MAD
.د.م1.898611
1 ZEROBASE(ZBT) na MXN
$3.817792
1 ZEROBASE(ZBT) na SAR
ريال0.771375
1 ZEROBASE(ZBT) na ETB
Br31.601691
1 ZEROBASE(ZBT) na KES
KSh26.502388
1 ZEROBASE(ZBT) na JOD
د.أ0.1458413
1 ZEROBASE(ZBT) na PLN
0.756976
1 ZEROBASE(ZBT) na RON
лв0.907137
1 ZEROBASE(ZBT) na SEK
kr1.950036
1 ZEROBASE(ZBT) na BGN
лв0.347633
1 ZEROBASE(ZBT) na HUF
Ft69.211879
1 ZEROBASE(ZBT) na CZK
4.338213
1 ZEROBASE(ZBT) na KWD
د.ك0.0627385
1 ZEROBASE(ZBT) na ILS
0.668525
1 ZEROBASE(ZBT) na BOB
Bs1.421387
1 ZEROBASE(ZBT) na AZN
0.34969
1 ZEROBASE(ZBT) na TJS
SM1.888326
1 ZEROBASE(ZBT) na GEL
0.557447
1 ZEROBASE(ZBT) na AOA
Kz188.542563
1 ZEROBASE(ZBT) na BHD
.د.ب0.0771375
1 ZEROBASE(ZBT) na BMD
$0.2057
1 ZEROBASE(ZBT) na DKK
kr1.330879
1 ZEROBASE(ZBT) na HNL
L5.393454
1 ZEROBASE(ZBT) na MUR
9.408718
1 ZEROBASE(ZBT) na NAD
$3.556553
1 ZEROBASE(ZBT) na NOK
kr2.081684
1 ZEROBASE(ZBT) na NZD
$0.357918
1 ZEROBASE(ZBT) na PAB
B/.0.2057
1 ZEROBASE(ZBT) na PGK
K0.86394
1 ZEROBASE(ZBT) na QAR
ر.ق0.746691
1 ZEROBASE(ZBT) na RSD
дин.20.895006
1 ZEROBASE(ZBT) na UZS
soʻm2,448.809132
1 ZEROBASE(ZBT) na ALL
L17.173893
1 ZEROBASE(ZBT) na ANG
ƒ0.368203
1 ZEROBASE(ZBT) na AWG
ƒ0.368203
1 ZEROBASE(ZBT) na BBD
$0.4114
1 ZEROBASE(ZBT) na BAM
KM0.345576
1 ZEROBASE(ZBT) na BIF
Fr601.2611
1 ZEROBASE(ZBT) na BND
$0.265353
1 ZEROBASE(ZBT) na BSD
$0.2057
1 ZEROBASE(ZBT) na JMD
$32.922285
1 ZEROBASE(ZBT) na KHR
822.8
1 ZEROBASE(ZBT) na KMF
Fr87.6282
1 ZEROBASE(ZBT) na LAK
4,471.739041
1 ZEROBASE(ZBT) na LKR
රු62.446406
1 ZEROBASE(ZBT) na MDL
L3.490729
1 ZEROBASE(ZBT) na MGA
Ar922.42051
1 ZEROBASE(ZBT) na MOP
P1.647657
1 ZEROBASE(ZBT) na MVR
3.14721
1 ZEROBASE(ZBT) na MWK
MK355.88157
1 ZEROBASE(ZBT) na MZN
MT13.14423
1 ZEROBASE(ZBT) na NPR
रु29.094208
1 ZEROBASE(ZBT) na PYG
1,458.8244
1 ZEROBASE(ZBT) na RWF
Fr298.8821
1 ZEROBASE(ZBT) na SBD
$1.692911
1 ZEROBASE(ZBT) na SCR
2.809862
1 ZEROBASE(ZBT) na SRD
$7.91945
1 ZEROBASE(ZBT) na SVC
$1.799875
1 ZEROBASE(ZBT) na SZL
L3.556553
1 ZEROBASE(ZBT) na TMT
m0.71995
1 ZEROBASE(ZBT) na TND
د.ت0.6055808
1 ZEROBASE(ZBT) na TTD
$1.392589
1 ZEROBASE(ZBT) na UGX
Sh714.1904
1 ZEROBASE(ZBT) na XAF
Fr116.2205
1 ZEROBASE(ZBT) na XCD
$0.55539
1 ZEROBASE(ZBT) na XOF
Fr116.2205
1 ZEROBASE(ZBT) na XPF
Fr20.9814
1 ZEROBASE(ZBT) na BWP
P2.754323
1 ZEROBASE(ZBT) na BZD
$0.413457
1 ZEROBASE(ZBT) na CVE
$19.551785
1 ZEROBASE(ZBT) na DJF
Fr36.4089
1 ZEROBASE(ZBT) na DOP
$13.177142
1 ZEROBASE(ZBT) na DZD
د.ج26.734829
1 ZEROBASE(ZBT) na FJD
$0.464882
1 ZEROBASE(ZBT) na GNF
Fr1,773.134
1 ZEROBASE(ZBT) na GTQ
Q1.571548
1 ZEROBASE(ZBT) na GYD
$43.077694
1 ZEROBASE(ZBT) na ISK
kr25.5068

Zdroj ZEROBASE

Pokud chcete se podrobněji seznámit s ZEROBASE, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka ZEROBASE
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně ZEROBASE

Jakou hodnotu má dnes ZEROBASE (ZBT)?
Aktuální cena ZBT v USD je 0.2057 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena ZBT v USD?
Aktuální cena ZBT v USD je $ 0.2057. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace ZEROBASE?
Tržní kapitalizace ZBT je $ 45.25M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem ZBT v oběhu?
Objem ZBT v oběhu je 220.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) ZBT?
ZBT dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 1.1331922631579274 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) ZBT?
ZBT dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.18415111240159893 USD.
Jaký je objem obchodování ZBT?
Aktuální 24hodinový objem obchodování ZBT je $ 1.45M USD.
Dosáhne ZBT letos vyšší ceny?
ZBT může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenZBT, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:23:02 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se ZEROBASE (ZBT)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod ZBT na USD

Částka

ZBT
ZBT
USD
USD

1 ZBT = 0.2057 USD

Obchodujte ZBT

ZBT/USDC
$0.2051
+6.49%
ZBT/USDT
$0.2057
+6.80%

