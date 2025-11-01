BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena UCN je 1445.07 USD. Sledujte aktualizace cen UCN v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend UCN.

Více informací o UCN

Informace o ceně UCN

Co je to UCN

Bílá kniha pro UCN

Oficiální webové stránky UCN

Tokenomika pro UCN

Předpověď cen UCN

Historie UCN

Průvodce nákupem (UCN)

Převodník UCN na fiat měnu

UCN Spot

Kurz UCN(UCN)

Aktuální cena 1 UCN na USD

$1,445.06
$1,445.06$1,445.06
+0.15%1D
Graf aktuální ceny UCN (UCN)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:13:51 (UTC+8)

Informace o ceně UCN (UCN) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 1,438.5
$ 1,438.5$ 1,438.5
Nejnižší za 24 h
$ 1,445.08
$ 1,445.08$ 1,445.08
Nejvyšší za 24 h

$ 1,438.5
$ 1,438.5$ 1,438.5

$ 1,445.08
$ 1,445.08$ 1,445.08

--
----

--
----

0.00%

+0.15%

+3.46%

+3.46%

Cena UCN (UCN) v reálném čase je $ 1,445.07. Za posledních 24 hodin se UCN obchodoval v rozmezí od minima $ 1,438.5 do maxima $ 1,445.08, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena UCN v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena UCN se za poslední hodinu změnila o 0.00%, za 24 hodin o +0.15% a za posledních 7 dní o +3.46%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu UCN (UCN)

--
----

$ 6.76M
$ 6.76M$ 6.76M

$ 144.51M
$ 144.51M$ 144.51M

--
----

100,000
100,000 100,000

UCHAIN

Aktuální tržní kapitalizace UCN je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 6.76M. Objem v oběhu UCN je --, přičemž celková zásoba je 100000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 144.51M.

Historie cen v USD pro UCN (UCN)

Sledujte změny cen UCN pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +2.1643+0.15%
30 dní$ +161.79+12.60%
60 dní$ +845.07+140.84%
90 dní$ +845.07+140.84%
Změna ceny UCN dnes

Dnes zaznamenal UCN změnu o $ +2.1643 (+0.15%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny UCN za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ +161.79 (+12.60%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny UCN za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u UCN ke změně o $ +845.07 (+140.84%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny UCN za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +845.07 (+140.84%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům UCN (UCN)?

Podívejte se na stránku Historie cen UCN.

Co je UCN (UCN)

UCHAIN is a powerful cryptocurrency ecosystem centered on the UCN coin. Our ecosystem unites a range of innovative products: modern crypto wallets, a unique crypto debit card, its own marketplaces and more. Uchain's mission is to create a flawless cryptocurrency product to transform the way people interact with cryptocurrency around the world and provide them with instant cross-border payments in crypto.

UCN je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu UCNa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o UCN na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na UCN a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny UCN (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít UCN (UCN) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva UCN (UCN) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro UCN.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny UCN!

Tokenomika pro UCN (UCN)

Pochopení tokenomiky UCN (UCN) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu UCN hned teď!

Jak nakupovat UCN (UCN)

Snažíte se zjistit, jak koupit UCN? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit UCN podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

UCN na místní měny

1 UCN(UCN) na VND
38,027,017.05
1 UCN(UCN) na AUD
A$2,196.5064
1 UCN(UCN) na GBP
1,098.2532
1 UCN(UCN) na EUR
1,242.7602
1 UCN(UCN) na USD
$1,445.07
1 UCN(UCN) na MYR
RM6,054.8433
1 UCN(UCN) na TRY
60,736.2921
1 UCN(UCN) na JPY
¥221,095.71
1 UCN(UCN) na ARS
ARS$2,079,224.5188
1 UCN(UCN) na RUB
116,169.1773
1 UCN(UCN) na INR
128,380.0188
1 UCN(UCN) na IDR
Rp24,084,490.3662
1 UCN(UCN) na PHP
84,811.1583
1 UCN(UCN) na EGP
￡E.67,990.5435
1 UCN(UCN) na BRL
R$7,760.0259
1 UCN(UCN) na CAD
C$2,023.098
1 UCN(UCN) na BDT
176,760.9624
1 UCN(UCN) na NGN
2,091,261.9519
1 UCN(UCN) na COP
$5,557,955.9805
1 UCN(UCN) na ZAR
R.25,071.9645
1 UCN(UCN) na UAH
60,620.6865
1 UCN(UCN) na TZS
T.Sh.3,559,279.6635
1 UCN(UCN) na VES
Bs319,360.47
1 UCN(UCN) na CLP
$1,361,255.94
1 UCN(UCN) na PKR
Rs405,905.7123
1 UCN(UCN) na KZT
765,800.3958
1 UCN(UCN) na THB
฿46,560.1554
1 UCN(UCN) na TWD
NT$44,493.7053
1 UCN(UCN) na AED
د.إ5,303.4069
1 UCN(UCN) na CHF
Fr1,156.056
1 UCN(UCN) na HKD
HK$11,228.1939
1 UCN(UCN) na AMD
֏553,028.289
1 UCN(UCN) na MAD
.د.م13,366.8975
1 UCN(UCN) na MXN
$26,820.4992
1 UCN(UCN) na SAR
ريال5,419.0125
1 UCN(UCN) na ETB
Br222,858.6954
1 UCN(UCN) na KES
KSh186,688.5933
1 UCN(UCN) na JOD
د.أ1,024.55463
1 UCN(UCN) na PLN
5,317.8576
1 UCN(UCN) na RON
лв6,372.7587
1 UCN(UCN) na SEK
kr13,699.2636
1 UCN(UCN) na BGN
лв2,442.1683
1 UCN(UCN) na HUF
Ft486,222.7029
1 UCN(UCN) na CZK
30,476.5263
1 UCN(UCN) na KWD
د.ك442.19142
1 UCN(UCN) na ILS
4,696.4775
1 UCN(UCN) na BOB
Bs9,985.4337
1 UCN(UCN) na AZN
2,456.619
1 UCN(UCN) na TJS
SM13,309.0947
1 UCN(UCN) na GEL
3,916.1397
1 UCN(UCN) na AOA
Kz1,324,536.7113
1 UCN(UCN) na BHD
.د.ب543.34632
1 UCN(UCN) na BMD
$1,445.07
1 UCN(UCN) na DKK
kr9,349.6029
1 UCN(UCN) na HNL
L38,034.2424
1 UCN(UCN) na MUR
66,097.5018
1 UCN(UCN) na NAD
$24,970.8096
1 UCN(UCN) na NOK
kr14,624.1084
1 UCN(UCN) na NZD
$2,514.4218
1 UCN(UCN) na PAB
B/.1,445.07
1 UCN(UCN) na PGK
K6,083.7447
1 UCN(UCN) na QAR
ر.ق5,260.0548
1 UCN(UCN) na RSD
дин.146,790.2106
1 UCN(UCN) na UZS
soʻm17,410,477.9233
1 UCN(UCN) na ALL
L121,111.3167
1 UCN(UCN) na ANG
ƒ2,586.6753
1 UCN(UCN) na AWG
ƒ2,586.6753
1 UCN(UCN) na BBD
$2,890.14
1 UCN(UCN) na BAM
KM2,427.7176
1 UCN(UCN) na BIF
Fr4,274,517.06
1 UCN(UCN) na BND
$1,878.591
1 UCN(UCN) na BSD
$1,445.07
1 UCN(UCN) na JMD
$232,164.9462
1 UCN(UCN) na KHR
5,803,487.8242
1 UCN(UCN) na KMF
Fr615,599.82
1 UCN(UCN) na LAK
31,414,564.5891
1 UCN(UCN) na LKR
රු440,428.4346
1 UCN(UCN) na MDL
L24,421.683
1 UCN(UCN) na MGA
Ar6,509,317.815
1 UCN(UCN) na MOP
P11,575.0107
1 UCN(UCN) na MVR
22,109.571
1 UCN(UCN) na MWK
MK2,508,800.4777
1 UCN(UCN) na MZN
MT92,339.973
1 UCN(UCN) na NPR
रु205,171.0386
1 UCN(UCN) na PYG
10,248,436.44
1 UCN(UCN) na RWF
Fr2,099,686.71
1 UCN(UCN) na SBD
$11,892.9261
1 UCN(UCN) na SCR
19,739.6562
1 UCN(UCN) na SRD
$55,635.195
1 UCN(UCN) na SVC
$12,644.3625
1 UCN(UCN) na SZL
L25,071.9645
1 UCN(UCN) na TMT
m5,057.745
1 UCN(UCN) na TND
د.ت4,244.17059
1 UCN(UCN) na TTD
$9,783.1239
1 UCN(UCN) na UGX
Sh5,034,623.88
1 UCN(UCN) na XAF
Fr816,464.55
1 UCN(UCN) na XCD
$3,901.689
1 UCN(UCN) na XOF
Fr816,464.55
1 UCN(UCN) na XPF
Fr147,397.14
1 UCN(UCN) na BWP
P19,421.7408
1 UCN(UCN) na BZD
$2,904.5907
1 UCN(UCN) na CVE
$137,989.7343
1 UCN(UCN) na DJF
Fr255,777.39
1 UCN(UCN) na DOP
$92,614.5363
1 UCN(UCN) na DZD
د.ج187,830.1986
1 UCN(UCN) na FJD
$3,265.8582
1 UCN(UCN) na GNF
Fr12,564,883.65
1 UCN(UCN) na GTQ
Q11,083.6869
1 UCN(UCN) na GYD
$302,626.5594
1 UCN(UCN) na ISK
kr180,633.75

Zdroj UCN

Pokud chcete se podrobněji seznámit s UCN, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka UCN
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně UCN

Jakou hodnotu má dnes UCN (UCN)?
Aktuální cena UCN v USD je 1,445.07 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena UCN v USD?
Aktuální cena UCN v USD je $ 1,445.07. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace UCN?
Tržní kapitalizace UCN je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem UCN v oběhu?
Objem UCN v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) UCN?
UCN dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) UCN?
UCN dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování UCN?
Aktuální 24hodinový objem obchodování UCN je $ 6.76M USD.
Dosáhne UCN letos vyšší ceny?
UCN může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenUCN, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:13:51 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se UCN (UCN)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod UCN na USD

Částka

UCN
UCN
USD
USD

1 UCN = 1,445.07 USD

Obchodujte UCN

UCN/USDT
$1,445.06
$1,445.06$1,445.06
+0.15%

