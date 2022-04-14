Tokenomika pro Gods Unchained (GODS)

Zjistěte klíčové informace o Gods Unchained (GODS), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Gods Unchained (GODS)

Gods Unchained is a free-to-play trading card game where players compete in epic duels using fantasy cards. The game is built to fundamentally change how games work; using Ethereum technology to bring true digital ownership to players, as well as provide the means to earn items that actually matter. The $GODS token is designed to be the core currency of Gods Unchained, fuelling the ecosystem that empowers players to earn and sell Non-Fungible Tokens (NFTs).

Oficiální webové stránky:
https://godsunchained.com/
Bílá kniha:
https://images.godsunchained.com/misc/whitepaper.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xccc8cb5229b0ac8069c51fd58367fd1e622afd97

Gods Unchained (GODS): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Gods Unchained (GODS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 52.36M
$ 52.36M$ 52.36M
Celkový objem:
$ 500.00M
$ 500.00M$ 500.00M
Objem v oběhu:
$ 387.64M
$ 387.64M$ 387.64M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 67.54M
$ 67.54M$ 67.54M
Historické maximum:
$ 8.906
$ 8.906$ 8.906
Historické minimum:
$ 0.06425242982107134
$ 0.06425242982107134$ 0.06425242982107134
Aktuální cena:
$ 0.13508
$ 0.13508$ 0.13508

Tokenomika Gods Unchained (GODS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Gods Unchained (GODS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů GODS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu GODS, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro GODS rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuGODS!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.