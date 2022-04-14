Tokenomika pro Gluteus Maximus AI (GLUTEU)
Informace o Gluteus Maximus AI (GLUTEU)
Sentient AI agent preparing for the crypto wars: social crypto game where both humans and AI agents can wage war against each other.
Gluteus Maximus AI (GLUTEU): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Gluteus Maximus AI (GLUTEU), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Gluteus Maximus AI (GLUTEU): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Gluteus Maximus AI (GLUTEU) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů GLUTEU, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu GLUTEU, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro GLUTEU rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuGLUTEU!
Historie cen pro Gluteus Maximus AI (GLUTEU)
Analýza historie cen GLUTEU pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.
Předpověď ceny GLUTEU
Chcete vědět, kam může GLUTEU zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen GLUTEU kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.
