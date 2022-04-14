Tokenomika pro GIGACHAD (GIGA)

Zjistěte klíčové informace o GIGACHAD (GIGA), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o GIGACHAD (GIGA)

GIGA is a meme token deployed on the Solana blockchain intended to honor the legend Ernest Khalimov the original “Gigachad”, by utilizing the strength of memes and “Chad” energy. GIGA is a community run project.

Oficiální webové stránky:
https://www.gigachadsolana.com
Block Explorer:
https://solscan.io/token/63LfDmNb3MQ8mw9MtZ2To9bEA2M71kZUUGq5tiJxcqj9

GIGACHAD (GIGA): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro GIGACHAD (GIGA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 153.49M
Celkový objem:
$ 10.00B
Objem v oběhu:
$ 9.30B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 165.00M
Historické maximum:
$ 0.0963
Historické minimum:
$ 0.000001831035084425
Aktuální cena:
$ 0.0165
Tokenomika GIGACHAD (GIGA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro GIGACHAD (GIGA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů GIGA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu GIGA, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro GIGA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuGIGA!

Jak nakupovat GIGA

Chtěli byste si přidat GIGACHAD (GIGA) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu GIGA, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro GIGACHAD (GIGA)

Analýza historie cen GIGA pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny GIGA

Chcete vědět, kam může GIGA zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen GIGA kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.