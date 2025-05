GIGA

GIGA is a meme token deployed on the Solana blockchain intended to honor the legend Ernest Khalimov the original “Gigachad”, by utilizing the strength of memes and “Chad” energy. GIGA is a community run project.

JménoGIGA

PoziceNo.200

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.06%

Objem v oběhu9,302,411,888

Max. objem10,000,000,000

Celkový objem9,603,935,545.16

Poměr v oběhu0.9302%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.09511039750207428,2025-01-03

Nejnižší cena0.000001831035084425,2024-01-05

Veřejný blockchainSOL

