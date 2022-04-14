Tokenomika pro GemHUB (GHUB)

Zjistěte klíčové informace o GemHUB (GHUB), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o GemHUB (GHUB)

The GemHUB Project (GHUB Token) is a core utility token designed for use within Poplus, a next-generation blockchain-based social platform. It aims to build a sustainable digital ecosystem driven by user participation. GHUB is used within the platform for rewarding user engagement, event participation, advertising, and content payments. Its precise, participation-based incentive structure encourages active user involvement and facilitates the onboarding of new participants into the ecosystem. Poplus serves as a Web3 communication hub connected with partners across various entertainment sectors such as gaming, broadcasting, and shopping, emphasizing real-time information sharing and transparent community management. Building on this foundation, GHUB is expanding into areas such as AI service integration, shopping linkage, and digital asset investment infrastructure, positioning itself as a key engine of intelligent platform growth. More than just a reward mechanism, GHUB is evolving into a future-oriented token model that applied social-driven user value. With a trustworthy partner network, it continues to foster the development of a sustainable Web3 ecosystem.

Oficiální webové stránky:
https://www.gemhub.io/
Bílá kniha:
https://docs.gemhub.net/english
Block Explorer:
https://www.kaiascan.io/token/0x4836cc1f355bb2a61c210eaa0cd3f729160cd95e

GemHUB (GHUB): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro GemHUB (GHUB), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 3.43M
Celkový objem:
$ 1.20B
Objem v oběhu:
$ 118.62M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 34.66M
Historické maximum:
$ 0.69988
Historické minimum:
$ 0.009656749077784126
Aktuální cena:
$ 0.02888
Tokenomika GemHUB (GHUB): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro GemHUB (GHUB) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů GHUB, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu GHUB, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Historie cen pro GemHUB (GHUB)

Analýza historie cen GHUB pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny GHUB

Chcete vědět, kam může GHUB zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen GHUB kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.