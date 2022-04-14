Tokenomika pro Games for a living (GFAL)

Tokenomika pro Games for a living (GFAL)

Zjistěte klíčové informace o Games for a living (GFAL), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Games for a living (GFAL)

The Games for a living Token ($GFAL) is the utility token used in our Network and Games. This means that all the transactions in our Marketplace are executed using $GFAL. $GFAL is also the basis of the governance of the Games for a living Network & Games.

Oficiální webové stránky:
https://gamesforaliving.com/
Bílá kniha:
https://whitepaper.gamesforaliving.com/
Block Explorer:
https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=bnb&tab=transactions&tokenAddress=0x47c454cA6be2f6DEf6f32b638C80F91c9c3c5949

Games for a living (GFAL): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Games for a living (GFAL), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 23.99M
Celkový objem:
$ 10.00B
Objem v oběhu:
$ 3.87B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 62.06M
Historické maximum:
$ 0.0496
Historické minimum:
$ 0.002948017468774518
Aktuální cena:
$ 0.006206
Tokenomika Games for a living (GFAL): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Games for a living (GFAL) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů GFAL, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu GFAL, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro GFAL rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuGFAL!

