Tokenomika pro GENOME (GENOME)

Tokenomika pro GENOME (GENOME)

Zjistěte klíčové informace o GENOME (GENOME), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o GENOME (GENOME)

GENOME is the utility and governance token of the GenomesDAO. The token is used for value transfer in the Genomes.io platform as well as being used for all payments and actions across the GenomesDAO infrastrcuture

Oficiální webové stránky:
https://genomes.io
Bílá kniha:
https://genomes.gitbook.io/
Block Explorer:
https://basescan.org/address/0x1db0c569ebb4a8b57ac01833b9792f526305e062

GENOME (GENOME): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro GENOME (GENOME), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 5.48M
$ 5.48M$ 5.48M
Historické maximum:
$ 0.06
$ 0.06$ 0.06
Historické minimum:
$ 0.001610492707953459
$ 0.001610492707953459$ 0.001610492707953459
Aktuální cena:
$ 0.00548
$ 0.00548$ 0.00548

Tokenomika GENOME (GENOME): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro GENOME (GENOME) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů GENOME, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu GENOME, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro GENOME rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuGENOME!

Jak nakupovat GENOME

Chtěli byste si přidat GENOME (GENOME) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu GENOME, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro GENOME (GENOME)

Analýza historie cen GENOME pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny GENOME

Chcete vědět, kam může GENOME zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen GENOME kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.