Tokenomika pro GoldBrick (GBCK)

Zjistěte klíčové informace o GoldBrick (GBCK), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o GoldBrick (GBCK)

State1 is an innovative ecosystem where gaming and commerce merge. It is designed for businesses and users to create a seamless XR and Web3 presence with ready-to-use immersive solutions. In this immersive ecosystem, companies can sell real-world products, engage with audiences, and host virtual events—all in one space. At the heart of State1’s economy is the GoldBrick (GBCK) token, which powers all transactions within the ecosystem. GoldBrick offers users the chance to earn rewards, participate in token-based games, and enjoy tangible benefits when purchasing goods, adding a gamified dimension to the experience.

Oficiální webové stránky:
https://www.state1.io
Bílá kniha:
https://state1.docsend.com/view/3zhbpjckg3ikjhit
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xdf5c227aB75D309D46fB9Df0F7Fa043e4534d2aB

GoldBrick (GBCK): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro GoldBrick (GBCK), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
Celkový objem:
Objem v oběhu:
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Historické maximum:
$ 0.225
Historické minimum:
Aktuální cena:
$ 0.012385
Tokenomika GoldBrick (GBCK): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro GoldBrick (GBCK) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů GBCK, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu GBCK, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Jak nakupovat GBCK

Chtěli byste si přidat GoldBrick (GBCK) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu GBCK, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro GoldBrick (GBCK)

Analýza historie cen GBCK pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny GBCK

Chcete vědět, kam může GBCK zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen GBCK kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

