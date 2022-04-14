Tokenomika pro GAINS (GAINS)

Tokenomika pro GAINS (GAINS)

Zjistěte klíčové informace o GAINS (GAINS), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o GAINS (GAINS)

GAINS is a launchpad & decentralized VC with a 6-year track record of $30M+ invested in 300+ projects including giants like Avalanche, Hashgraph, Quant Network, Bloktopia, Kujira and many more.

Oficiální webové stránky:
https://www.gains-associates.com/
Bílá kniha:
https://drive.google.com/file/d/1YQaEmyY88GLf4vzXf7KYi5Qkjo2ixsDK/view
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x056c1d42fb1326f57da7f19ebb7dda4673f1ff55

GAINS (GAINS): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro GAINS (GAINS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 1.09M
$ 1.09M$ 1.09M
Celkový objem:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Objem v oběhu:
$ 38.69M
$ 38.69M$ 38.69M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 2.83M
$ 2.83M$ 2.83M
Historické maximum:
$ 0.492
$ 0.492$ 0.492
Historické minimum:
$ 0.010955131140724623
$ 0.010955131140724623$ 0.010955131140724623
Aktuální cena:
$ 0.02828
$ 0.02828$ 0.02828

Tokenomika GAINS (GAINS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro GAINS (GAINS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů GAINS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu GAINS, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro GAINS rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuGAINS!

Jak nakupovat GAINS

Chtěli byste si přidat GAINS (GAINS) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu GAINS, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro GAINS (GAINS)

Analýza historie cen GAINS pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny GAINS

Chcete vědět, kam může GAINS zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen GAINS kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.