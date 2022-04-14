Tokenomika pro FUTURECOIN (FUTURE)

Zjistěte klíčové informace o FUTURECOIN (FUTURE), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o FUTURECOIN (FUTURE)

A project launched in 2021 with the purpose of creating a more stable, promising and safer virtual coin than those already on the market. FUTURECOIN is meant to offer investors the possibility to invest in the future, so we want this coin to offer financial data on all the projects behind it, 100% transparency, and investors to be rewarded with a percentage of the profits coming from the launched projects.

Oficiální webové stránky:
https://e-futurecoin.com
Bílá kniha:
https://assets.e-futurecoin.com/Future-Coin-WP.pdf
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x9FBff386a9405b4C98329824418ec02b5C20976b

FUTURECOIN (FUTURE): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro FUTURECOIN (FUTURE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celkový objem:
$ 119.68M
$ 119.68M$ 119.68M
Objem v oběhu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 16.27M
$ 16.27M$ 16.27M
Historické maximum:
$ 3.0001
$ 3.0001$ 3.0001
Historické minimum:
$ 0.000007321077276589
$ 0.000007321077276589$ 0.000007321077276589
Aktuální cena:
$ 0.13598
$ 0.13598$ 0.13598

Tokenomika FUTURECOIN (FUTURE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro FUTURECOIN (FUTURE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů FUTURE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu FUTURE, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro FUTURE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuFUTURE!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.