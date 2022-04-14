Tokenomika pro Fuse Network (FUSE)

Zjistěte klíčové informace o Fuse Network (FUSE), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Fuse Network (FUSE)

The Fuse network is a permissionless and border-less public ledger designed for easy integration of everyday payments. It's anchored to Ethereum using a bridge which allows any token to freely move between Ethereum and the Fuse-chain. A Token is minted on Ethereum and then moved to the Fuse-chain, where it gets access to a wide range of features and business plugins that brings it to life.

Oficiální webové stránky:
http://fuse.io
Bílá kniha:
https://docs.fuse.io/
Block Explorer:
https://explorer.fuse.io/

Fuse Network (FUSE): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Fuse Network (FUSE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 2.45M
Celkový objem:
--
Objem v oběhu:
$ 219.88M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
--
Historické maximum:
$ 2.185
Historické minimum:
$ 0.009535212978958053
Aktuální cena:
$ 0.011141
Tokenomika Fuse Network (FUSE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Fuse Network (FUSE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů FUSE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu FUSE, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro FUSE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuFUSE!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.