Tokenomika pro FreeStyle Classic (FST)

Zjistěte klíčové informace o FreeStyle Classic (FST), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 21:45:50 (UTC+8)
USD

FreeStyle Classic (FST): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro FreeStyle Classic (FST), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 4.12M
$ 4.12M
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 84.00M
$ 84.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 49.02M
$ 49.02M
Historické maximum:
$ 0.16561
$ 0.16561
Historické minimum:
$ 0.025653004858575232
$ 0.025653004858575232
Aktuální cena:
$ 0.04902
$ 0.04902

Informace o FreeStyle Classic (FST)

FreeStyle Classic isn’t just entertainment—it’s a cultural icon reborn on-chain. From the street to the global stage, FreeStyle has always been more than sport; it’s a lifestyle, a language, and a movement. That legacy now evolves into Web3: where culture, memes, and communities collide, and every participant becomes a co-owner of the story.

Oficiální webové stránky:
https://www.freestyle-classic.com/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xfa35e2250e376c23955247383dc32c79082e7fcc#balances

Tokenomika FreeStyle Classic (FST): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro FreeStyle Classic (FST) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů FST, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu FST, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro FST rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuFST!

Jak nakupovat FST

Chtěli byste si přidat FreeStyle Classic (FST) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu FST, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro FreeStyle Classic (FST)

Analýza historie cen FST pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny FST

Chcete vědět, kam může FST zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen FST kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

