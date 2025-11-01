BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena FreeStyle Classic je 0.05909 USD. Sledujte aktualizace cen FST v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend FST.

Více informací o FST

Informace o ceně FST

Co je to FST

Oficiální webové stránky FST

Tokenomika pro FST

Předpověď cen FST

Historie FST

Průvodce nákupem (FST)

Převodník FST na fiat měnu

Logo FreeStyle Classic

Kurz FreeStyle Classic(FST)

Aktuální cena 1 FST na USD

$0.05909
$0.05909$0.05909
-0.28%1D
USD
Graf aktuální ceny FreeStyle Classic (FST)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:52:26 (UTC+8)

Informace o ceně FreeStyle Classic (FST) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.05712
$ 0.05712$ 0.05712
Nejnižší za 24 h
$ 0.06046
$ 0.06046$ 0.06046
Nejvyšší za 24 h

$ 0.05712
$ 0.05712$ 0.05712

$ 0.06046
$ 0.06046$ 0.06046

$ 0.16619478956911515
$ 0.16619478956911515$ 0.16619478956911515

$ 0.025653004858575232
$ 0.025653004858575232$ 0.025653004858575232

0.00%

-0.27%

-6.64%

-6.64%

Cena FreeStyle Classic (FST) v reálném čase je $ 0.05909. Za posledních 24 hodin se FST obchodoval v rozmezí od minima $ 0.05712 do maxima $ 0.06046, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena FST v historii je $ 0.16619478956911515, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.025653004858575232.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena FST se za poslední hodinu změnila o 0.00%, za 24 hodin o -0.27% a za posledních 7 dní o -6.64%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu FreeStyle Classic (FST)

No.1433

$ 4.85M
$ 4.85M$ 4.85M

$ 53.98K
$ 53.98K$ 53.98K

$ 59.09M
$ 59.09M$ 59.09M

82.00M
82.00M 82.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

8.20%

BSC

Aktuální tržní kapitalizace FreeStyle Classic je $ 4.85M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 53.98K. Objem v oběhu FST je 82.00M, přičemž celková zásoba je 1000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 59.09M.

Historie cen v USD pro FreeStyle Classic (FST)

Sledujte změny cen FreeStyle Classic pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.0001659-0.27%
30 dní$ -0.05531-48.35%
60 dní$ +0.02245+61.27%
90 dní$ +0.04909+490.90%
Změna ceny FreeStyle Classic dnes

Dnes zaznamenal FST změnu o $ -0.0001659 (-0.27%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny FreeStyle Classic za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.05531 (-48.35%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny FreeStyle Classic za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u FST ke změně o $ +0.02245 (+61.27%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny FreeStyle Classic za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.04909 (+490.90%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům FreeStyle Classic (FST)?

Podívejte se na stránku Historie cen FreeStyle Classic.

Co je FreeStyle Classic (FST)

FreeStyle Classic isn’t just entertainment—it’s a cultural icon reborn on-chain. From the street to the global stage, FreeStyle has always been more than sport; it’s a lifestyle, a language, and a movement. That legacy now evolves into Web3: where culture, memes, and communities collide, and every participant becomes a co-owner of the story.

FreeStyle Classic je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich FreeStyle Classic investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu FSTa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o FreeStyle Classic na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na FreeStyle Classic a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny FreeStyle Classic (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít FreeStyle Classic (FST) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva FreeStyle Classic (FST) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro FreeStyle Classic.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny FreeStyle Classic!

Tokenomika pro FreeStyle Classic (FST)

Pochopení tokenomiky FreeStyle Classic (FST) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu FST hned teď!

Jak nakupovat FreeStyle Classic (FST)

Snažíte se zjistit, jak koupit FreeStyle Classic? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit FreeStyle Classic podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

FST na místní měny

1 FreeStyle Classic(FST) na VND
1,554.95335
1 FreeStyle Classic(FST) na AUD
A$0.0898168
1 FreeStyle Classic(FST) na GBP
0.0449084
1 FreeStyle Classic(FST) na EUR
0.0508174
1 FreeStyle Classic(FST) na USD
$0.05909
1 FreeStyle Classic(FST) na MYR
RM0.2475871
1 FreeStyle Classic(FST) na TRY
2.4835527
1 FreeStyle Classic(FST) na JPY
¥9.04077
1 FreeStyle Classic(FST) na ARS
ARS$85.0210556
1 FreeStyle Classic(FST) na RUB
4.7502451
1 FreeStyle Classic(FST) na INR
5.2495556
1 FreeStyle Classic(FST) na IDR
Rp984.8329394
1 FreeStyle Classic(FST) na PHP
3.4679921
1 FreeStyle Classic(FST) na EGP
￡E.2.7801845
1 FreeStyle Classic(FST) na BRL
R$0.3173133
1 FreeStyle Classic(FST) na CAD
C$0.082726
1 FreeStyle Classic(FST) na BDT
7.2278888
1 FreeStyle Classic(FST) na NGN
85.5132753
1 FreeStyle Classic(FST) na COP
$227.2690035
1 FreeStyle Classic(FST) na ZAR
R.1.0252115
1 FreeStyle Classic(FST) na UAH
2.4788255
1 FreeStyle Classic(FST) na TZS
T.Sh.145.5416245
1 FreeStyle Classic(FST) na VES
Bs13.05889
1 FreeStyle Classic(FST) na CLP
$55.66278
1 FreeStyle Classic(FST) na PKR
Rs16.5977901
1 FreeStyle Classic(FST) na KZT
31.3141546
1 FreeStyle Classic(FST) na THB
฿1.9038798
1 FreeStyle Classic(FST) na TWD
NT$1.8193811
1 FreeStyle Classic(FST) na AED
د.إ0.2168603
1 FreeStyle Classic(FST) na CHF
Fr0.047272
1 FreeStyle Classic(FST) na HKD
HK$0.4591293
1 FreeStyle Classic(FST) na AMD
֏22.613743
1 FreeStyle Classic(FST) na MAD
.د.م0.5465825
1 FreeStyle Classic(FST) na MXN
$1.0967104
1 FreeStyle Classic(FST) na SAR
ريال0.2215875
1 FreeStyle Classic(FST) na ETB
Br9.1128598
1 FreeStyle Classic(FST) na KES
KSh7.6338371
1 FreeStyle Classic(FST) na JOD
د.أ0.04189481
1 FreeStyle Classic(FST) na PLN
0.2174512
1 FreeStyle Classic(FST) na RON
лв0.2605869
1 FreeStyle Classic(FST) na SEK
kr0.5601732
1 FreeStyle Classic(FST) na BGN
лв0.0998621
1 FreeStyle Classic(FST) na HUF
Ft19.8820123
1 FreeStyle Classic(FST) na CZK
1.2462081
1 FreeStyle Classic(FST) na KWD
د.ك0.01808154
1 FreeStyle Classic(FST) na ILS
0.1920425
1 FreeStyle Classic(FST) na BOB
Bs0.4083119
1 FreeStyle Classic(FST) na AZN
0.100453
1 FreeStyle Classic(FST) na TJS
SM0.5442189
1 FreeStyle Classic(FST) na GEL
0.1601339
1 FreeStyle Classic(FST) na AOA
Kz54.1613031
1 FreeStyle Classic(FST) na BHD
.د.ب0.02221784
1 FreeStyle Classic(FST) na BMD
$0.05909
1 FreeStyle Classic(FST) na DKK
kr0.3823123
1 FreeStyle Classic(FST) na HNL
L1.5552488
1 FreeStyle Classic(FST) na MUR
2.7027766
1 FreeStyle Classic(FST) na NAD
$1.0210752
1 FreeStyle Classic(FST) na NOK
kr0.5979908
1 FreeStyle Classic(FST) na NZD
$0.1028166
1 FreeStyle Classic(FST) na PAB
B/.0.05909
1 FreeStyle Classic(FST) na PGK
K0.2487689
1 FreeStyle Classic(FST) na QAR
ر.ق0.2150876
1 FreeStyle Classic(FST) na RSD
дин.6.0023622
1 FreeStyle Classic(FST) na UZS
soʻm711.9275471
1 FreeStyle Classic(FST) na ALL
L4.9523329
1 FreeStyle Classic(FST) na ANG
ƒ0.1057711
1 FreeStyle Classic(FST) na AWG
ƒ0.1057711
1 FreeStyle Classic(FST) na BBD
$0.11818
1 FreeStyle Classic(FST) na BAM
KM0.0992712
1 FreeStyle Classic(FST) na BIF
Fr174.78822
1 FreeStyle Classic(FST) na BND
$0.076817
1 FreeStyle Classic(FST) na BSD
$0.05909
1 FreeStyle Classic(FST) na JMD
$9.4933994
1 FreeStyle Classic(FST) na KHR
237.3089854
1 FreeStyle Classic(FST) na KMF
Fr25.17234
1 FreeStyle Classic(FST) na LAK
1,284.5651917
1 FreeStyle Classic(FST) na LKR
රු18.0094502
1 FreeStyle Classic(FST) na MDL
L0.998621
1 FreeStyle Classic(FST) na MGA
Ar266.170905
1 FreeStyle Classic(FST) na MOP
P0.4733109
1 FreeStyle Classic(FST) na MVR
0.904077
1 FreeStyle Classic(FST) na MWK
MK102.5867399
1 FreeStyle Classic(FST) na MZN
MT3.775851
1 FreeStyle Classic(FST) na NPR
रु8.3895982
1 FreeStyle Classic(FST) na PYG
419.06628
1 FreeStyle Classic(FST) na RWF
Fr85.85777
1 FreeStyle Classic(FST) na SBD
$0.4863107
1 FreeStyle Classic(FST) na SCR
0.8071694
1 FreeStyle Classic(FST) na SRD
$2.274965
1 FreeStyle Classic(FST) na SVC
$0.5170375
1 FreeStyle Classic(FST) na SZL
L1.0252115
1 FreeStyle Classic(FST) na TMT
m0.206815
1 FreeStyle Classic(FST) na TND
د.ت0.17354733
1 FreeStyle Classic(FST) na TTD
$0.4000393
1 FreeStyle Classic(FST) na UGX
Sh205.86956
1 FreeStyle Classic(FST) na XAF
Fr33.38585
1 FreeStyle Classic(FST) na XCD
$0.159543
1 FreeStyle Classic(FST) na XOF
Fr33.38585
1 FreeStyle Classic(FST) na XPF
Fr6.02718
1 FreeStyle Classic(FST) na BWP
P0.7941696
1 FreeStyle Classic(FST) na BZD
$0.1187709
1 FreeStyle Classic(FST) na CVE
$5.6425041
1 FreeStyle Classic(FST) na DJF
Fr10.45893
1 FreeStyle Classic(FST) na DOP
$3.7870781
1 FreeStyle Classic(FST) na DZD
د.ج7.6805182
1 FreeStyle Classic(FST) na FJD
$0.1335434
1 FreeStyle Classic(FST) na GNF
Fr513.78755
1 FreeStyle Classic(FST) na GTQ
Q0.4532203
1 FreeStyle Classic(FST) na GYD
$12.3746278
1 FreeStyle Classic(FST) na ISK
kr7.38625

Zdroj FreeStyle Classic

Pokud chcete se podrobněji seznámit s FreeStyle Classic, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka FreeStyle Classic
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně FreeStyle Classic

Jakou hodnotu má dnes FreeStyle Classic (FST)?
Aktuální cena FST v USD je 0.05909 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena FST v USD?
Aktuální cena FST v USD je $ 0.05909. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace FreeStyle Classic?
Tržní kapitalizace FST je $ 4.85M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem FST v oběhu?
Objem FST v oběhu je 82.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) FST?
FST dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.16619478956911515 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) FST?
FST dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.025653004858575232 USD.
Jaký je objem obchodování FST?
Aktuální 24hodinový objem obchodování FST je $ 53.98K USD.
Dosáhne FST letos vyšší ceny?
FST může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenFST, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:52:26 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod FST na USD

Částka

FST
FST
USD
USD

1 FST = 0.05909 USD

Obchodujte FST

FST/USDT
$0.05909
$0.05909$0.05909
-0.22%

