Tokenomika pro FortuneHunters (FORTUNE)

Zjistěte klíčové informace o FortuneHunters (FORTUNE), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 22:05:24 (UTC+8)
USD

FortuneHunters (FORTUNE): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro FortuneHunters (FORTUNE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
--
----
Celkový objem:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Objem v oběhu:
--
----
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 78.55K
$ 78.55K$ 78.55K
Historické maximum:
$ 487.3
$ 487.3$ 487.3
Historické minimum:
--
----
Aktuální cena:
$ 0.000007855
$ 0.000007855$ 0.000007855

Informace o FortuneHunters (FORTUNE)

Welcome to the veiled sanctuary of FortuneHunters. Here you'll find everything you need to understand the revolutionary fusion of 3000-year-old Eastern divination arts with cutting-edge artificial intelligence. Our AI masters decode "Four Pillars", "Five Elements", and "Ten Gods" to deliver personalized Oriental fortune-telling that bridges ancient wisdom and modern technology.

Oficiální webové stránky:
https://www.fortunehunters.app/
Bílá kniha:
https://project-49.gitbook.io/fortunehunters
Block Explorer:
https://explorer.solana.com/address/GVQMnRqXMZM35fbyAwr8227GmKLHYuA4G7AdETh74wAf

Tokenomika FortuneHunters (FORTUNE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro FortuneHunters (FORTUNE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů FORTUNE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu FORTUNE, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro FORTUNE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuFORTUNE!

Jak nakupovat FORTUNE

Chtěli byste si přidat FortuneHunters (FORTUNE) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu FORTUNE, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro FortuneHunters (FORTUNE)

Analýza historie cen FORTUNE pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny FORTUNE

Chcete vědět, kam může FORTUNE zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen FORTUNE kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

