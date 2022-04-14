Tokenomika pro FNCY (FNCY)

Zjistěte klíčové informace o FNCY (FNCY), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.


Informace o FNCY (FNCY)

FNCY is BNB Application Side Chain focused on connecting real life benefits to digital entertainment. With proven-record in game development and operation, FNCY strives to realize mass adoption of Web 3.0 with casual and accessible content. Collaborating with external game studios, IP holders, and content creators, FNCY has secured scalability and sustainability that the crypto market is in strong need of.

Oficiální webové stránky:
https://fncy.world
Block Explorer:
https://fncyscan.fncy.world

FNCY (FNCY): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro FNCY (FNCY), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 2.29M
$ 2.29M
Celkový objem:
$ 2.00B
$ 2.00B
Objem v oběhu:
$ 1.13B
$ 1.13B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 4.07M
$ 4.07M
Historické maximum:
$ 0.1251
$ 0.1251
Historické minimum:
$ 0.001260556901762016
$ 0.001260556901762016
Aktuální cena:
$ 0.002035
$ 0.002035

Tokenomika FNCY (FNCY): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro FNCY (FNCY) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů FNCY, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu FNCY, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro FNCY rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuFNCY!

Jak nakupovat FNCY

Chtěli byste si přidat FNCY (FNCY) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu FNCY, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro FNCY (FNCY)

Analýza historie cen FNCY pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny FNCY

Chcete vědět, kam může FNCY zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen FNCY kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.













Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.